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Кендалл Дженнер надела странное и слишком откровенное платье на день рождения Канье Уэста

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото из открытых источников

Наиболее оплачиваемая модель Кендалл Дженнер стала одной из гостей на вечеринке Канье Уэста в честь его 41-го дня рождения. Для празднования 22-летняя модель выбрала весьма неожиданное платье.

Об этом сообщают на Hollywood Life.

Кендалл примерила платье-рубашку белого цвета с откровенным декольте, которая завязывала на талии девушки. Образ Дженнер дополнила лаконичной прической-хвостиком и нюдовим макияжем.

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Кортни Кардашян (слева), Кендалл Дженнер (по центру) и Ким Кардашян (справа)
Сестры Кардашян-Дженнер

Жена Канье Уэста – Ким Кардашян, в свою очередь выбрала уже традиционный сексуальный образ из короткого топа и длинной юбки серого цвета. Сестра Ким и Кендалл – Кортни Кардашян надела классический черный комбинезон с белыми вставками.


Кортни (слева) и Ким Кардашян (справа)

Сама же вечеринка Канье Веста была тесно связана с релизом его нового музыкального альбома YE. Для именинника специально сделали торт в форме каменистых гор со снежными верхушками, взяв прототип с обложки альбома. Также на вечеринку сделали специальное жаркое с лицом Канье, а также кофе с названием альбома и его лицом.

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Канье Уэст (справа) с друзьями
Праздничный торт для Канье Веста

Теги: LifeStyle Мода Ким Кардашян Кендалл Дженнер
Источник: 24 Канал
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