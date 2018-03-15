Кендалл Дженнер объяснила, почему ее часто называют лесбиянкой

Американская модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кендалл Дженнер в интервью апрельского выпуска журнала Vogue рассказала, что чувствует в себе мужскую энергию, однако лесбиянкой себя не считает.

В интервью Vogue она рассказала о своей карьере, переживаниях и личной жизни. В частности, звезда рассказала, что думает по поводу того, что в сети ее часто называют лесбиянкой.

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Дженнер рассказала, что так происходит потому, что она не ведет себя так, как ее сестры.

"Они обычно говорят: "Вот я, а вот мой парень!". Все эти слухи появились из-за того, что никто не видел меня с бойфрендом. Я не думаю, что во мне есть что-то лесбийское или бисексуальное. Хотя, кто знает ? Я не против экспериментов. У меня никогда не было такого опыта ", – рассказала звезда реалити-шоу.

Модель рассказала, что чувствует в себе мужскую энергию, но это не значит, что она трансгендер или лесбиянка, и она никогда этого не скрывала.

Дженнер также поделилась, как она справляется с нервными срывами.

"Меня часто спрашивали о том, что я делаю, чтобы оставаться спокойной и собранной, работая в таком напряженном графике. Я всегда отвечаю: "Ничего". Но когда я почувствовала, что у меня проблемы со здоровьем, то решила попробовать трансцендентальную медитацию. Мне понравилось ", – добавила звезда.