Кендалл Дженнер обнажила грудь на фото в Instagram
22-летняя модель и участница шоу "Семейство Кардашян" Кендалл Дженнер, как и ее звездные сестры, обожает обнажаться на публике и выкладывать провокационные кадры в социальные сети.
Накануне Кендалл поделилась новым интересным кадром в Instagram, на котором изображена топлесс.
Читайте также: Белла Хадид обнажила грудь для соблазнительного фото
На фото, снятом в зеркале, девушка позирует в боди, которое не прикрывало груди Дженнер. Единственное, что сохранило скромность звезды – это два крохотных эмоджи в виде мороженого.
Кендалл Дженнер
Также недавно Кендалл выложила пикантный снимок топлес с бокалом вина в ванной. Кадр набрал почти 5 миллионов лайков, вызвав взрыв восторга у ее поклонников.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии