Кендалл Дженнер обнажила грудь на фото в Instagram

22-летняя модель и участница шоу "Семейство Кардашян" Кендалл Дженнер, как и ее звездные сестры, обожает обнажаться на публике и выкладывать провокационные кадры в социальные сети.

Накануне Кендалл поделилась новым интересным кадром в Instagram, на котором изображена топлесс.

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На фото, снятом в зеркале, девушка позирует в боди, которое не прикрывало груди Дженнер. Единственное, что сохранило скромность звезды – это два крохотных эмоджи в виде мороженого.

Кендалл Дженнер

Также недавно Кендалл выложила пикантный снимок топлес с бокалом вина в ванной. Кадр набрал почти 5 миллионов лайков, вызвав взрыв восторга у ее поклонников.