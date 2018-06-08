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Кендалл Дженнер обнажила грудь на фото в Instagram

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото из Іnstagram

22-летняя модель и участница шоу "Семейство Кардашян" Кендалл Дженнер, как и ее звездные сестры, обожает обнажаться на публике и выкладывать провокационные кадры в социальные сети.

Накануне Кендалл поделилась новым интересным кадром в Instagram, на котором изображена топлесс.

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На фото, снятом в зеркале, девушка позирует в боди, которое не прикрывало груди Дженнер. Единственное, что сохранило скромность звезды – это два крохотных эмоджи в виде мороженого.

Кендалл Дженнер

Также недавно Кендалл выложила пикантный снимок топлес с бокалом вина в ванной. Кадр набрал почти 5 миллионов лайков, вызвав взрыв восторга у ее поклонников.

 

Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер
Источник: 24 Канал
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