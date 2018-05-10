Кендалл Дженнер подвинула охранника во время фотосессии на Met Gala: видео

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и модель Кендалл Дженнер проявила свою строптивость во время выхода на красной дорожке Met Gala. Знаменитость подвинула охранника, который стоял возле нее во время фотосессии.

Met Gala – одно из самых долгожданных событий в Голливуде. Звезды с придирчивостью выбирают стильные образы, которые представляют на красной дорожке бала. Знаменитые красавицы часами прихорашиваются и счастливо позируют перед фотокамерами, получая чрезмерное внимание журналистов и общественности.

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Однако своей порцией славы звезды не желают делиться с другими. Это доказала Кендалл Дженнер, которая подвинула охранника, который слишком близко подошел к ней во время фотосессии. Мужчина не видел, что мешает модели профессионально позировать перед десятками фотографов, поэтому быстро отошел от звезды.

В то же время на кадрах видно, что Кендалл Дженнер была не довольна, что охранник помешал ей на красной дорожке. Сама манекенщица не собиралась подвинуться в своем роскошном комбинезоне, а вместо этого нагло отдалила мужчину.

Смотрите видео курьезной затеи Кендалл Дженнер на Met Gala: