Кендалл Дженнер поймали на страстном поцелуе с братом Джиджи Хадид: фото

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которая принадлежит к известному клану Кардашян-Дженнер, совсем недавно была на свидании с баскетболистом Беном Симмонсом, а уже сейчас дала повод для новых слухов.

Так, на красной дорожке модной премии CDFA Fashion Awards в Нью-Йорке 4 июня, Кендалл появилась одна, но уже на афтепати она была замечена в компании брата знаменитых моделей-сестер Хадид – Анвара Хадида. Пара много общалась, а потом поразила всех присутствующих страстным поцелуем у него на коленях.

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Кендалл Дженнер и Анвар Хадид на афтепати CDFA Fashion Awards

Новый потенциальный бойфренд младше Кендалл на 3 года – модели 22 года, а Анвару 19. Пара знакома между собой давно, поскольку в 2016 году парень также подписал контракт с известным модельным агентством IMG Models, куда входит Кендалл и сестры Хадид.



Руки Анвара и Кендалл после CDFA Fashion Awards в Instagram-Stories девушки

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Год назад Анвар закрутил роман с актрисой и дочерью знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца – Николой Пельтц. Меньше месяца назад пара рассталась, поэтому Анвар, скорее всего, решил попробовать себя в новых отношениях с Дженнер.



Анвар Хадид и Никола Пельтц