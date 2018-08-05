Кендалл Дженнер показала длинные ноги в красном латексном боди: горячие фото
Популярная 22-летняя супермодель Кендалл Дженнер снялась в объективе украинского фотографа Саши Самсоновой.
Звезда известного реалити-шоу "Семейство Кардашян" появилась в необычном откровенном образе. Кендалл опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram.
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Супермодель продемонстрировала соблазнительный латексный купальник и стройные ноги в колготках от Louis Vuitton. Рядом с Кендалл сидит собака в ошейнике, украшенном драгоценными камнями.
"Слушай маму!" – прокомментировала снимок звезда.
Однако лица Кендалл Дженнер не показала.
Кендалл Дженнер / Все фото – Instagram
Источник: 24 Канал
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