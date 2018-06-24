Кендалл Дженнер показала горячую фигуру в бикини: фото
22-летняя модель, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер делится с поклонниками пикантными фотографиями в ярко-желтом купальнике их общего с сестрой бренда KENDALL + KYLIE.
Кедалл опубликовала снимки на своей странице в Instagram.
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Правда, лицо модели на фото не видно. Однако поклонники поражены обольстительными формами тела девушки.
Кендалл Дженнер / Instagram
Источник: 24 Канал
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