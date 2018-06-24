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Кендалл Дженнер показала горячую фигуру в бикини: фото

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото из открытых источников

22-летняя модель, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер делится с поклонниками пикантными фотографиями в ярко-желтом купальнике их общего с сестрой бренда KENDALL + KYLIE.

 

Кедалл опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

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Правда, лицо модели на фото не видно. Однако поклонники поражены обольстительными формами тела девушки.

кендалл дженнер

кендалл дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram

Теги: Мода LifeStyle Кендалл Дженнер
Источник: 24 Канал
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