Кендалл Дженнер попала в скандал из-за провокационной фотосъемки в Vogue

Американская звезда Кендалл Дженнер недавно приняла участие в очередной фотосессии для американского глянца Vogue. Вместе с ней для фото позировала модель Имаам Хаммам, они предстали в съемке в образах темнокожих людей, что вызвало волну возмущений в сети.

Об этом сообщают на EOnline!.

Фотографии, сделанные для CFDA (Совет модельеров Америки) и Vogue Fashion Fund, стали объектом обсуждений в сети, ведь белокожая модель Кендалл снялась для фотографий с прической в африканском стиле. Сторонники глянца не поняли, для чего было брать нетемнокожую модель, чтобы создать образ африканской женщины.

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"В течение многих лет нас дискриминировали за нашу внешность и особенно за наши волосы. Это пощечина, когда нетемнокаожиеі люди пытаются подражать нашему внешнему виду", – говорится в одном из комментариев пользователя Instagram.

Этот и много других комментариев оставляли сторонники американского журнала в сети, на что представители издательского дома Conde Nast, в который входит издание Vogue, вынуждены были извиниться.

Изображение должно символизировать модернизированную прическу эдвардианской эпохи, а также объемные прически 60-х и начале 70-х. Мы приносим свои извинения, если все произошло по-другому, чем предполагалось, и мы, конечно, не хотели никого обижать,

– говорится в официальном заявлении.

Стоит добавить, что в похожий скандал этого года также вляпались звезды Джиджи Хадид, которая снималась для Vogue Italia, и певица Рианна, которая украсила обложку Vogue Arabia. Если в первом случае Джиджи сделали слишком сильный макияж и темную ретушь, то Рианна не всем понравилась в представлении образа жены египетского фараона Эхнатона Нефертити.