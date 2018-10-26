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      Кендалл Дженнер предстала в чувственной фотосессии с лошадью для французского журнала

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      Американская модель Кендалл Дженнер не перестает удивлять своих поклонников новыми съемками. На этот раз она стала главной героиней октябрьского номера Elle Франция.

      Кендалл Дженнер снялась в стильной фотоистории в образах модных брендов, продемонстрировав лучшие осенние тренды этого года: сапоги-ботфорты, классические рубашки, пиджаки, штаны с бахромой и многое другое, что очень напоминало дух Дикого Запада.

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      Кендалл Дженнер для Elle France
      Кендалл Дженнер для Elle France

      Съемки проходили возле величественного исторического здания, а компанию модели составил грациозный конь. Автором новой fashion-истории стал известный фотограф Fred Meylan.

      Кендалл Дженнер для Elle France
      Кендалл Дженнер для Elle France

      Кендалл Дженнер для Elle France
      Кендалл Дженнер для Elle France

      Больше фотографий смотрите в фотогалерее.

      Напомним, что в похожей съемке с лошадью Кендалл Дженнер принимала участие в мае, когда снималась в рекламе для бренда Longchamp.

      Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Фотоновости
      Источник: Got Celeb
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