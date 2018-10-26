Кендалл Дженнер предстала в чувственной фотосессии с лошадью для французского журнала

Американская модель Кендалл Дженнер не перестает удивлять своих поклонников новыми съемками. На этот раз она стала главной героиней октябрьского номера Elle Франция.

Кендалл Дженнер снялась в стильной фотоистории в образах модных брендов, продемонстрировав лучшие осенние тренды этого года: сапоги-ботфорты, классические рубашки, пиджаки, штаны с бахромой и многое другое, что очень напоминало дух Дикого Запада.

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Кендалл Дженнер для Elle France

Съемки проходили возле величественного исторического здания, а компанию модели составил грациозный конь. Автором новой fashion-истории стал известный фотограф Fred Meylan.



Кендалл Дженнер для Elle France



Кендалл Дженнер для Elle France

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Напомним, что в похожей съемке с лошадью Кендалл Дженнер принимала участие в мае, когда снималась в рекламе для бренда Longchamp.