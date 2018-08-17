Кендалл Дженнер сфотографировалась топлес для глянца

22-летняя модель и звезда соцсети Кендалл Дженнер снялась обнаженной для юбилейного выпуска журнала LOVE #20.

Автор откровенной съемки – фотограф Аласдир Маклиллан. В фотосессии макияж и прическа Кендалл сделаны в стиле 60-х годов, а на ее грудь спадает ожерелье из жемчуга.

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Кендалл Дженнер для LOVE #20

Ранее в сети опубликовали другой кадр с фотосессии для LOVE #20, на котором Дженнер также позирует обнаженной.