05:38
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
23°C 12°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
  • воскресенье
    18°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Кендалл Дженнер сняла вечеринку Met Gala на пленочную камеру и показала результат: впечатляющие

106 Читати новину українською
Кендалл Дженнер и Хейли Болдуин
Кендалл Дженнер и Хейли Болдуин / www.vogue.com

Американская модель Кендалл Дженнер последние несколько лет увлекается фотографией и часто снимает на пленочную камеру Contax T2. На этот раз звезда решила испытать ее на балу Met Gala, который состоялся неделю назад в Нью-Йорке.

Проявленные кадры пленочного аппарата звезда передала американскому изданию Vogue.

"Я хочу помнить, когда и где мы побывали. Я снимаю для того, чтобы сохранить эти воспоминания", – отметила Кендалл в издании.

Читайте также: Кендалл Дженнер подвинула охранника во время фотосессии на Met Gala: видео

На ярких и достаточно профессиональных фото позируют родные и лучшие друзья Кендалл: сестры Ким Кардашян и Кайли Дженнер с возлюбленным Трэвисом Скоттом, ее мама Крис Дженнер, дизайнеры Вирджил Абло и Стелла Маккартни, актриса Фрэнсис Макдорманд, Джейден Смит, Хейли Болдуин, Кэти Перри, Белла Хадид, Cardi B, рэп-трио Migos и другие.


Кендалл Дженнер, Вирджил Абло и A$AP Ferg


Вирджил Абло


Кэти Перри


Белла Хадид


SHA


Коул Спроус и Лили Рейнхарт


Ким Кардашян


Ким Кардашян


Хейли Болдуин


Крис Дженнер


Трой Сиван


Quavo


Френсис Макдорманд


Тревис Скотт


Тревис Скотт и Кайли Дженнер


Cardi B


Тиффани Геддиш


Белла Хадид и Ким Кардашян


Кендалл Дженнер и Хейли Болдуин


Винни Харлоу


Вирджил Абло и Стелла Маккартни


Звезды на Met Gala-2018

Теги: LifeStyle Музыка Мода Met Gala Кайли Дженнер Белла Хадид Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 16 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як легко можна купити голоси фракції
16 мая, 23:00 Як легко можна купити голоси фракції "Батьківщина"
Дмитро Гнап 105
Главные новости 16 мая: Сенцов голодает, письмо Савченко и резонансная находка возле Днепра
16 мая, 22:09 Главные новости 16 мая: Сенцов голодает, письмо Савченко и резонансная находка возле Днепра
425
Яку
16 мая, 22:00 Яку "бальшую спасібу" отримав німецький міністр закордонних справ від Путіна
Дід Панас 1252
Жуткая статистика смертности в ДТП: каждые 1,22 минуты погибает один человек
16 мая, 21:33 Жуткая статистика смертности в ДТП: каждые 1,22 минуты погибает один человек
234
Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр
16 мая, 20:02 Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр
Катерина Петренко 793
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук