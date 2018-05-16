Кендалл Дженнер сняла вечеринку Met Gala на пленочную камеру и показала результат: впечатляющие

Американская модель Кендалл Дженнер последние несколько лет увлекается фотографией и часто снимает на пленочную камеру Contax T2. На этот раз звезда решила испытать ее на балу Met Gala, который состоялся неделю назад в Нью-Йорке.

Проявленные кадры пленочного аппарата звезда передала американскому изданию Vogue.

"Я хочу помнить, когда и где мы побывали. Я снимаю для того, чтобы сохранить эти воспоминания", – отметила Кендалл в издании.

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На ярких и достаточно профессиональных фото позируют родные и лучшие друзья Кендалл: сестры Ким Кардашян и Кайли Дженнер с возлюбленным Трэвисом Скоттом, ее мама Крис Дженнер, дизайнеры Вирджил Абло и Стелла Маккартни, актриса Фрэнсис Макдорманд, Джейден Смит, Хейли Болдуин, Кэти Перри, Белла Хадид, Cardi B, рэп-трио Migos и другие.



Кендалл Дженнер, Вирджил Абло и A$AP Ferg



Вирджил Абло



Кэти Перри



Белла Хадид



SHA



Коул Спроус и Лили Рейнхарт



Ким Кардашян



Ким Кардашян



Хейли Болдуин



Крис Дженнер



Трой Сиван



Quavo



Френсис Макдорманд



Тревис Скотт



Тревис Скотт и Кайли Дженнер



Cardi B



Тиффани Геддиш



Белла Хадид и Ким Кардашян



Кендалл Дженнер и Хейли Болдуин



Винни Харлоу



Вирджил Абло и Стелла Маккартни