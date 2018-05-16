Кендалл Дженнер сняла вечеринку Met Gala на пленочную камеру и показала результат: впечатляющие
Американская модель Кендалл Дженнер последние несколько лет увлекается фотографией и часто снимает на пленочную камеру Contax T2. На этот раз звезда решила испытать ее на балу Met Gala, который состоялся неделю назад в Нью-Йорке.
Проявленные кадры пленочного аппарата звезда передала американскому изданию Vogue.
"Я хочу помнить, когда и где мы побывали. Я снимаю для того, чтобы сохранить эти воспоминания", – отметила Кендалл в издании.
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На ярких и достаточно профессиональных фото позируют родные и лучшие друзья Кендалл: сестры Ким Кардашян и Кайли Дженнер с возлюбленным Трэвисом Скоттом, ее мама Крис Дженнер, дизайнеры Вирджил Абло и Стелла Маккартни, актриса Фрэнсис Макдорманд, Джейден Смит, Хейли Болдуин, Кэти Перри, Белла Хадид, Cardi B, рэп-трио Migos и другие.
Кендалл Дженнер, Вирджил Абло и A$AP Ferg
Вирджил Абло
Кэти Перри
Белла Хадид
SHA
Коул Спроус и Лили Рейнхарт
Ким Кардашян
Ким Кардашян
Хейли Болдуин
Крис Дженнер
Трой Сиван
Quavo
Френсис Макдорманд
Тревис Скотт
Тревис Скотт и Кайли Дженнер
Cardi B
Тиффани Геддиш
Белла Хадид и Ким Кардашян
Кендалл Дженнер и Хейли Болдуин
Винни Харлоу
Вирджил Абло и Стелла Маккартни
Звезды на Met Gala-2018