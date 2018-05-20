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Кендалл Дженнер снялась в чувственной рекламе в Париже: видео

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Кендалл Дженнер для Longchamp
Кендалл Дженнер для Longchamp / Скріншот з відео

Американская модель Кендалл Дженнер снялась в очень нежной и проникновенной рекламе "Встреча" (The Encounter) для бренда Longchamp. Французский бренд показал, как по улицам Парижа модель бежит навстречу коню.

Поскольку сама Кендалл увлекается конным делом, то для нее съемки такого бренда вызывали лишь одно увлечение. Рекламный ролик бренда мужских, женских аксессуаров и багажа показал запыхавшуюся героиню, которая бежит по улицам предрассветного Парижа и в конце обнимает за голову коня на лестнице базилики Сакре-Кер на Монмартре.

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Режиссером видеоработы стал Джон Кристофер Пина. 22-летняя модель выглядела с лошадью очень гармонично и чувственно.

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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