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Кендалл Дженнер встречается с баскетболистом Беном Симмонсом, – СМИ

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Фото из открытых источников

Похоже, в личной жизни Кендалл Дженнер серьезные изменения: по сообщениям зарубежных СМИ, 22-летняя модель встречается с 21-летним баскетболистом НБА Беном Симмонсом.

Информацию прессе подтвердили сразу несколько инсайдеров, на чьих глазах развивается этот роман, говорится в издании Page Pix.

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Кендалл Дженнер

Встречается пара недолго – всего несколько недель, но отношения у них довольно интенсивные. По информации инсайдеров, на прошлой неделе пару видели в модном ресторане Bowery на Манхэттене вместе с друзьями, а несколько дней назад – на ужине в Беверли-Хиллз.

"Были сделаны определенные меры безопасности, чтобы Кендалл и Бен спокойно могли провести вечер вместе. Им было весело друг с другом", – рассказал очевидец.


Бен Симмонс

Стоит добавить, что до Бена Симмонса, Кендалл встречалась с другим игроком НБА – Блейком Гриффином, роман с которым, правда, не афишировала (как и роман с рэпером ASAP Rocky). Также в бойфренды звезде записывали защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Джордана Кларксона.

Что касается австралийца Бена, выступающего за американский клуб "Филадельфия Севенти Сиксерс" (Philadelphia 76er), то его последнее романтическое увлечение – певица Тинаше.

Теги: LifeStyle Кендалл Дженнер Мода Звездные романы
Источник: 24 Канал
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