Кендалл Дженнер засветила грудь в полупрозрачной водолазке: фото

Супермодель Кендалл Дженнер провела вечер со своим 68-летним отцом Кейтлин Дженнер. Звездная семья отправилась на ужин в ресторан в Лос-Анджелесе.

Кейтлин была одета в легкое белое платье с глубоким декольте, а Кендалл появилась в образе total black.

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Супермодель выбрала черные брюки и смелую полупрозрачную водолазку и закрытые туфли на небольших каблуках. Наряд она объединила с маленькой черной сумкой и серебристыми часами.



Кендалл Дженнер



​Кендалл Дженнер



​Кендалл Дженнер



​Кендалл и Кейтлин Дженнер



​Кендалл и Кейтлин Дженнер

Напомним, Кендалл Дженнер попала в скандал. Недавно она дала интервью модному глянцу The love Magazine, в котором отмечала, что она тщательно выбирает, на подиумы каких показов она выходит и в каких фотосессиях участвует, ведь бесконечная работа во время одного сезона ее не интересует и отнимает слишком много сил.



Мировые модели, такие как Тедди Кинливан, Дарья Строкоус и другие возмутились и прокомментировали, что такую ​​работу выполняют даже культовые звезды модной индустрии и не все модели смогли достичь быстрого успеха, как Кендалл из Калифорнии. Например, американская модель Тедди Кинливан в Instagram резко прокомментировала слова Кендалл, заявив, что не всем так повезло в жизни, как Дженнер.



После негативной реакции в соцсети пресс-агент звезды заявил, что слова Кендалл были вырваны из контекста.