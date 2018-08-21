Кендалл Дженнер жестко раскритиковали модели после откровенного интервью

Американская модель Кендалл Дженнер недавно стала звездой юбилейного выпуска издания The Love Magazine, в котором кроме откровенной съемки дала интервью. Отдельный комментарий о модной индустрии вызвал нешуточный скандал.

Дело в том, что звезда Кендалл опубликовала эротическое фото со съемки, подписав его цитатой из интервью. В нем модель отметила, что она не принадлежит к "тем другим моделям", которые участвуют в десятках показов в сезон, поскольку имеет много другой работы.

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С самого начала мы очень тщательно отбирали показы, в которых я буду участвовать. Я никогда не была одной из тех девушек, других моделей, которые появляются на 30 показах в сезон или что там они еще делают. Удачи им. Но у меня есть и другая работа, не только подиумы,

– говорится в сообщении 22-летней Дженнер.

Она добавила, что чувствовала себя на грани нервного срыва в прошлый модный сезон и вынуждена была сделать шаг назад. Об этом полгода назад также вспоминала ее мать Крис Дженнер, которая ездила вместе с ней на все показы.

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner) 8 Сер 2018 р. о 8:58 PDT

Однако слова о "других моделях" понравились не всем представителям модной индустрии. Американская модель Тедди Кинливан в Instagram резко прокомментировала слова Кендалл, заявив, что не всем так повезло в жизни, как Дженнер.

Некоторым пришлось бросить все в поисках лучшей жизни. Не все модели попали в модную индустрию из Калабасасу (город, расположенный в округе Лос-Анджелес, откуда родом Кендалл – 24 Канал). Есть те, кто приехал из Сомали, тундры в Сибири, разрушенного села в Китае или трейлера в Теннесси,

– отметила модель.

Реакция Тедди Кинліиван в Instagram

Российская модель Дарья Строкоус также добавила, что среди тех "других девушек" есть Джордан Данн, Кейт Мосс, Наташа Поли, Коко Роша и другие, которые продолжают работать на подиумах все сезоны, несмотря на большой успех в фэшн-индустрии.

Пресс-агент Кендалл Дженнер уже заявил, что ее слова были вырваны из контекста.

Кто такая Кендалл Дженнер?

Несмотря на совсем молодой возраст, модель смогла себя успешно реализовать в модном шоу-бизнесе. Звезда происходит из зажиточной семьи Кардашян, которая живет в Лос-Анджелесе. С детства Кендалл Дженнер находилась в центре внимания благодаря участию ее семьи в реалити-шоу "Светская жизнь семейства Кардашян". Свою модельную карьеру она начала в 14 лет, подписав контракт с агентством "Wilhelmina Models". В 2017 году она стала самой высокооплачиваемой моделью мира, а в июле 2018-го вошла в десятку самых богатых звезд в Instagram по данным HopperHQ.