Кендрик Ламар дебютировал в кино в сериале "Власть в ночном городе": интересные детали

Известный американский рэпер и лауреат Пулитцеровской премии 2018 Кендрик Ламар снялся в сериале "Власть в ночном городе" (Power). Он сыграл роль бездомного.

Актерский дебют 31-летнего Кендрика Ламара стал очень неожиданным. На роль бездомного его пригласил создатель ленты 50 Cent.

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Некоторые сцены из сериала уже появились в сети. На них исполнитель пытается продать 50 Cent подарочные карты возле магазина, но чем завершается сцена – не показано.

The way Kendrick Lamar just entered power is bursting my head pic.twitter.com/unB6MqWdF7 — Melvin. (@badboymelv) 29 липня 2018 р.

В другом эпизоде можно увидеть, как Кендрик подбегает к другому человеку с той же просьбой, но позади них подъезжает на велосипеде 50 Cent и стреляет в мужчину. Бездомный, в свою очередь, спросит у убийцы, можно ли забрать у убитого кошелек, на что тот положительно отвечает. В конце эпизода Ламар-бездомный танцует победный танец с кошельком и кроссовками в руках.

Kendrick Lamar Makes A Cameo Appearance On #PowerTV Season 5 Episode 5 As A Crackhead Alongside 50 Cent pic.twitter.com/GqAiqcxcbg — Street Talk LDN (@StreetTalkLDN) 29 липня 2018 р.

Создатель сериала Кортни Кэмп в интервью отмечает, что дебют Кендрика в сериале стал возможен благодаря его дружбе с 50 Cent.

Они зависали вместе и в какой-то момент Кендрик сказал, что ему бы хотелось попасть на шоу. Вот так это и произошло. Ламар и правда очень одаренный и чрезвычайно талантлив. Его камео в сериале – это полная трансформация. Это не тот Ламар, которого вы когда-либо видели. Так что это очень интересно,

– отметил мужчина.

Появится ли в сериале еще Ламар – пока неизвестно, однако стоит добавить, что сериал "Власть в ночном городе" выходит на канале Starz с 2014 года. Кертис Джексон, он же 50 Cent, является исполнительным продюсером проекта. Сериал рассказывает о владельце ночного клуба в Нью-Йорке, который хочет завязать с наркобизнесом.