Известно, что в прошлом году мужчина пережил нападение белой акулы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC и ABC.

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Кенгуру едва не утопил мужчину

Австралию накрыли аномальные дожди, из-за чего начались масштабные наводнения. К сожалению, из-за стихийного бедствия уже погибли 5 человек.

Жертв могло быть и больше, ведь в Новом Южном Уэльсе кенгуру чуть не убил мужчину. Свидетелем нападения животного стала Кристи Лес, которая вместе с мужем поехала проверить уровень воды на северном побережье Порт-Маквори. Когда они прибыли на место, то на их машину выпрыгнул огромный кенгуру, но впоследствии животное побежало в другую сторону.

Как оказалось, около 30 метров кенгуру увидел мужчину – Дона Джеймса. Между животным и мужчиной началась самая настоящая драка.

Они буквально устроили боксерский поединок. Я смотрю в зеркало заднего вида, а они бьют друг друга,

– вспомнила события Кристи Лис.

Впоследствии Дон Джеймс начал убегать, но поскользнулся и упал в воду. Животное побежало за ним, а после – кенгуру будто держал мужчину, когда тот был под водой. Тогда Кристи вместе с мужем подъехали ближе, чтобы помочь Дону. Вероятно, кенгуру испугался машины и убежал.

К счастью, Дон Джеймс выжил. Как рассказал мужчина, прошлом году он пережил нападение большой белой акулы.

Мне кажется, все эти животные хотят меня убить,

– рассказал Дон Джеймс.

Как рассказал эколог Грэм Коулсон из Мельбурнского университета, такое агрессивное поведение кенгуру можно объяснить. Так, в угрожающих ситуациях животные действительно могут вести себя агрессивно. Вероятно, кенгуру оценил мужчину как угрозу, а потому напал на него.