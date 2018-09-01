Кенийский легкоатлет в одном кроссовке финишировал первым на этапе "Бриллиантовой лиги": видео

Кенийский легкоатлет Консеслус Кипруто во время этапа "Бриллиантовой лиги" в швейцарском Цюрихе сумел одержать победу во время забега на три тысячи метров с барьерами. Сделал он это в одном кроссовке.

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Во время забега с кенийца слетела обувь (он на ходу сбросил ее, чтобы не терять время). Поэтому Кипруто продолжил забег только в одном кроссовке. И это не помешало ему финишировать первым с частом 8 минут и 10 секунд. Фотофиниш показал, что он опередил Суфиан Эльбаккали.

Видео забега в одном кроссовке Конселсуса Кипруто

Стоит добавить, что Консеслус Кипруто – победитель Олимпийский игр в Рио 2016 года и четырехкратный призер чемпионатов мира.

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