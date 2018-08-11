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Керченский мост не спас: почему родина "КаZантипа" скучает за украинским курортниками

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Керченский мост не спас курортный сезон в оккупированном Крыму не только на южном побережье, но и на азовском. В городке Щелкино, недалеко от мыса Казантип, туристов еще меньше, чем в прошлом году. Местные предприниматели признаются, что за сезон теперь не зарабатывают таких денег, как в Украине.

Щелкино – не единственный город в Крыму, где нет улицы Ленина. Здесь вообще названий улиц нет, лишь номера домов. Это центр отдыха для любителей Азовского моря. Рядом с городом расположился известный природный заповедник "Казантип".

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90% всех отдыхающих – это мамы с детьми. Потому что здесь мелкое и теплое море – именно для отдыха с малышами. Поэтому главная проблема здесь – это не полное отсутствие какой-либо инфраструктуры, а отсутствие качественного медицинского обслуживания.

На набережной половина всех кафе закрыты, а те, что открыты, – как правило, пусты. Местные называют Щелкино забытым городом. Сначала украинской властью, а теперь и на российской.

В общем, все работают у частных предпринимателей. Торговля – это основное. Ну что там еще осталось? Один сад, две школы, магазины и все. Больше ничего нет. Очень много людей уезжают,
– рассказала местная жительница.

Предприниматели признаются, что когда-то хватало поработать сезон для того, чтобы заработать денег на целый год.

"Люди не настолько богаты. Это если сравнивать с тем, что раньше в день мы имели то, что сейчас имеем за неделю", – сказала предпринимательница Светлана Александровна.

Женщина ностальгирует по временам, когда в Щелкино еще массово приезжали украинцы. Даже несмотря на то, что они мешали ей спать.

Я вам скажу, что украинцы ехали отдыхать. Отдыхать по полной. Так, как они любят. Знаете, здесь по ночам невозможно было спать. У нас все рестораны, которые здесь есть, гремели и гудели только так. Сейчас ни один ресторан вечером не работает,
– добавила женщина.

Через несколько месяцев в Щелкино закроются практически все кафе и рестораны. Город уснет до нового сезона. Молодежь уедет на заработки в другие города. В межсезонье сюда будут приезжать лишь единичные туристы – посмотреть на заповедник "Казантип". Именно здесь в 90-х родился всем известный фестиваль.

Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:00. Не пропустите!

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма отдых
Источник: 24 канал
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