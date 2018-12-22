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      Керченский мост, украинская церковь и прочее: о чем соврал Путин на пресс-конференции

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      Владимир Путин неоднократно солгал на пресс-конференции
      Владимир Путин неоднократно солгал на пресс-конференции / Gettyimages

      Во время своей ежегодной итоговой пресс-конференции Владимир Путин более 20 раз ошибся, или сознательно соврал, в частности и в ответах на вопросы, которые касаются Украины.

      Факт-чекинг слов Владимира Путина провел проект "Открытые медиа".

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      "Путин в своем выступлении допустил по меньшей мере 23 фактических ошибки или явных искажений действительности. В некоторых фразах было сразу по несколько ошибок. В двух случаях авторы стенограммы на сайте Кремля главу государства исправили, изменив его оценки на порядок – видимо, чтобы цифры звучали ближе к реальности. Но и в этих случаях полученные цифры не совпадают с действительностью", – сказано в материале.

      В частности, Путин заявил, что "строительство (Крымского) моста ничему там не мешает на самом деле". На самом деле, еще до незаконного строительства моста украинская власть предупреждала Россию, что в порт Мариуполя заходят судна с надводной высотой до 44 метров, однако Москва проигнорировала этот факт и построила мост высотой 35 метров, при этом судна выше 33 метров под ним не пройдут. Таким образом почти 150 судов, которые традиционно заходили в Мариуполь, сейчас не могут попасть в Азовское море.

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      Соврал Путин также и когда говорил о том, что УПЦ МП "была полностью независимой церковью". На самом деле автономия этой церкви является существенно ограниченной – например, решения Поместного и Архиерейского соборов являются для УПЦ МП обязательными, святое миро эта церковь получает от патриарха Московского, он же должен благословить избранного предстоятеля Украинской церкви. Даже на сайте РПЦ указаны только три автономные церкви – Китайская, японская и Финская.

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      Ошибся Путин и когда говорил об экономике – завысил показатели роста ("свыше процента в год за последние 10 лет" вместо 0,76%), занизил влияние санкций на российскую экономику, в 4 раза преувеличил цифры роста авиаперевозок (не 40%, а 10%), минимум в два раза "увеличил" запасы газа на Ямальском месторождении (причем в стенограмме пресс-служба Путина исправила цифру 67 миллиардов кубометров на 6,7 миллиарда – снизив в 10 раз).

      Манипулировал российский президент и тогда, когда сравнил ситуацию с отравлением Скрипалей российскими спецслужбами с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявив, что в случае убийства последнего мир "промолчал" – на самом деле об этом убийстве говорила вся западная пресса, 21 подозреваемый арестован, и пятерым из них грозит смертная казнь, в то время как главные подозреваемые в покушении на Скрипаля дают интервью на российских телеканалах.

      Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь УПЦ МП Новости России Владимир Путин Крымский мост Конфликт в Азовском море Санкции
      Источник: 24 Канал
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