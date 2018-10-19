Керченский стрелок Росляков перед нападением был в Украине, – росСМИ

Российские следователи начали проверять поездки керченского стрелка Владислава Рослякова в Украину. В частности, им известно, что в течение последнего года он дважды посещал территорию нашего государства.

Об этом пишет российское издание "Известия" со ссылкой на близкий к следствию источник.

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По словам собеседника ресурса, в течение последнего года Росляков дважды ездил на выходные в Харьков.

Как отмечает он, близких родственников у нападавшего там нет.

Кроме того, продолжает источник, следователи выясняют, где молодой человек научился стрелять, а также, как ему удалось за несколько месяцев получить все необходимые справки и оформить разрешение на оружие.

Напомним, сразу после трагических событий в политехническом колледже в Керчи про украинский след заявил так называемый "глава Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов. Впоследствии появилась информация, что следствие активно проверяет связь Рослякова с экстремистами, в частности с украинским "Правым сектором", который запрещен и признан таким в России.



По словам экс-начальника Главного следственного управления СБУ Василия Вовка, привязывая к тем ужасным событиям Украину, Россия хочет показать, что Киев хочет дестабилизировать ситуацию и показать, какой в Крыму происходит беспредел. Он также выразил убеждение, что массовое убийство в Керчи не является терактом или спланированной акцией Федеральной службы безопасности России для дестабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

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