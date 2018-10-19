12:53
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Керченский стрелок Росляков перед нападением был в Украине, – росСМИ

      9793 Читати новину українською
      РосСМИ убеждают, что Росляков в течение последнего года дважды бывал в Харькове
      РосСМИ убеждают, что Росляков в течение последнего года дважды бывал в Харькове / Соцсети

      Российские следователи начали проверять поездки керченского стрелка Владислава Рослякова в Украину. В частности, им известно, что в течение последнего года он дважды посещал территорию нашего государства.

      Об этом пишет российское издание "Известия" со ссылкой на близкий к следствию источник.

      Читайте также: Массовое убийство в колледже Керчи могли организовать российские спецслужбы, – версия правозащитника

      По словам собеседника ресурса, в течение последнего года Росляков дважды ездил на выходные в Харьков.

      Как отмечает он, близких родственников у нападавшего там нет.

      Кроме того, продолжает источник, следователи выясняют, где молодой человек научился стрелять, а также, как ему удалось за несколько месяцев получить все необходимые справки и оформить разрешение на оружие.

      Напомним, сразу после трагических событий в политехническом колледже в Керчи про украинский след заявил так называемый "глава Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов. Впоследствии появилась информация, что следствие активно проверяет связь Рослякова с экстремистами, в частности с украинским "Правым сектором", который запрещен и признан таким в России.

      По словам экс-начальника Главного следственного управления СБУ Василия Вовка, привязывая к тем ужасным событиям Украину, Россия хочет показать, что Киев хочет дестабилизировать ситуацию и показать, какой в Крыму происходит беспредел. Он также выразил убеждение, что массовое убийство в Керчи не является терактом или спланированной акцией Федеральной службы безопасности России для дестабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

      Массовое убийство в Керчи: все, что стоит знать

       

      МАССОВОЕ УБИЙСТВО В КЕРЧИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      •  
      Теги: Новости Украины Теракт в колледже в Керчи Керчь Расследования СМИ Новости Харькова
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук