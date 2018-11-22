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      Керченский мост без будущего

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      Керченский мост рухнет
      Керченский мост рухнет / Фото из открытых источников

      Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщает, что построенный Россией Керченский мост смещается.

      Я немало статей посвятил теме Крымского (Керченского) моста и практически каждую завершал одним и тем же прогнозом – рано или поздно это строение рухнет. Однако, как показывают последние события, все же "рано" чем "поздно" и само понятие рухнет не совсем корректное. Причем настолько, что можно устроить целый тотализатор, каково будет будущее моста. Но, давайте немного подробностей в терминологии.

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      Когда мы говорим, что Крымский (Керченский) мост рухнет, то подразумеваем деструктивное движение сверху вниз. В первую очередь это может быть вызвано неравномерным проседанием, что вполне свойственно той основе, на которой размещено сие строение, а именно – рыхлые породы.

      Так же, в тотализаторе есть вариант, что мост треснет. Данный процесс может быть вызван сохранением одной части конструкции в недвижимом состоянии и смещении другой. Причем, этот вариант так же имеет высокую вероятность быть, равно как и предыдущий. Опять же, за счет неоднородности и нестабильности парод.

      И третий вариант, который был озвучен буквально недавно, после публикации космических снимков моста – структура лопнет. Причиной тому станет не проседание, а наоборот, редкое, но так же присущее рыхлым породам явление – выталкивание. То есть, сваи попросту выталкивает дно и деструктивный процесс проходит снизу вверх, причем в разные стороны.

      Разумеется, все три процесса не столь скоротечны, как хотелось бы, а потому, нам результата нужно будет "еще немного подождать", а фанатам русского мира еще недолго поэйфорить. Однако сейсмическая активность данного района и сложные метеоусловия могут ускорить процесс, который может занять не десятилетие, а куда более скромные сроки.

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      Думаю, с учетом того, что мост спешно, недоделанным, открывали в подарок Путину, к следующим президентским выборам в РФ было бы неплохо, что бы он уже красовался паутиной трещин. Уверен, что так и будет. А пока, ставки: рухнет, треснет или ​лопнет.

      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Публикации Новости Крыма Крымский мост
      Источник: 24 Канал
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