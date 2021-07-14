Кернес стал почетным гражданином Харькова: первый, кто посмертно

Умершему мэру Харькова Геннадию Кернесу присвоили звание почетного гражданина Харькова. Он стал первым человеком, который получил его после смерти.

Решение об этом приняли на заседании городского совета. Оно состоялось 14 июля.

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"Наш святой долг"

За присвоение звания проголосовали 62 народных избранника горсовета Харькова. Всего там 100 депутатов.

Вы знаете, что под руководством Геннадия Адольфовича Харьков расцвел. Надо было, чтобы он при жизни стал почетным гражданином. Но если уж так произошло, то наш святой долг – проголосовать и предоставить Геннадию Адольфовичу Кернесу звание почетного гражданина,

– сказал до голосования секретарь горсовета Игорь Терехов.

В Харькове уже начали изготавливать мемориальную табличку Кернесу. На ней делают надпись "В этом здании с 2006 по 2020 год работал выдающийся харьковчанин, почетный гражданин города Харькова, Харьковский городской голова Кернес Геннадий Адольфович". Об этом сообщили задолго до голосования – 27 июня.

Представитель мэрии Юрий Сидоренко рассказал журналистам, что сейчас табличка на финальной стадии изготовления. Ее повесят на фасаде мэрии на День города, 23 августа.

Присвоили звание почетного гражданина еще семерым людям:

главному врачу Городской клинической больницы №13 Алле Бобейко;

генералу-майору Валентину Голику;

скульптору Катибу Мамедову;

заслуженному деятелю искусств Украины Алексею Настаченко;

генералу-майору Алексею Середе;

заместителю председателя правления АО "ФЭД" Валерию Фадееву;

врачу Евгению Комаровскому.