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      Кернес должен быть арбитром, а не становиться на чью-то сторону, – Мендель о скандале в Харькове

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      Памятник Жукову в Харькове в очередной раз повалили
      Памятник Жукову в Харькове в очередной раз повалили / mediaport.ua

      Ситуация в Харькове вокруг свержения протестующими памятника маршалу Жукову – яркий пример плохой гуманитарной политики последних лет и непродуманной декоммунизации. Особенно это касается городов, где у общества нет согласия в этом вопросе. Поэтому городской голова в этом вопросе должен быть арбитром, а не становиться на чью-то сторону.

      "Ситуация в Харькове вокруг памятнику маршалу Жукову – яркий пример непродуманности и несовершенства гуманитарной политики, которая проводилась в течение последних лет", – такую позицию администрации Владимира Зеленского озвучила пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге журналистам, а впоследствии и на своей странице в Facebook.

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      Что сказала пресс-секретарь Зеленского о событиях в Харькове

      По ее словам, закон о декоммунизации создал "правовую коллизию". Он, мол, требует переименований и сноса памятников советским деятелям, но в то же время делает исключения для случаев, когда такие исторические памятники связанные с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины. Тут и возникает правовая коллизия и ситуация вокруг памятника Жукову показательна: он и советский деятель, и человек, связанный с изгнанием оккупантов с Украины.

      Далее пресс-секретарь посоветовала от имени президента "решать подобные коллизии в рамках закона", но – на местном уровне. Мол, следует провести общественные консультации и слушания и достичь оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны.

      Городской голова, как лидер общины, должен быть арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону,
      – отметила Мендель.

      Зато реакцию на ситуацию со стороны России президент "считает не более чем очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает российскую сторону от повторения подобных шагов".

      Что случилось в Харькове?

      2 июня на съезде партии "Доверяй делам" в Харькове сопредседателями политсилы избрали мэра города Геннадия Кернеса и городского голову Одессы Геннадия Труханова. Этот съезд пикетировали общественные активисты. Протестующие решили напомнить украинцам о 2013 и 2014 годах, когда лидеры партии "имели открытую пророссийскую позицию".

      Именно во время этого пикета люди свалили бюст Жукова, расположенный неподалеку от Дворца Спорта, где и проходил съезд партии "Доверяй делам". Кстати, имя этого маршала Кернес хотел вернуть одному из харьковских проспектов, и это также вызвало протесты среди горожан и громкий резонанс.

      ПоваленийСвергнутый пикетчиками памятник маршалу Жукову

      Кто такой маршал Жуков?
      Это советский полководец и государственный деятель, четырежды Герой Советского Союза. В течение Второй мировой войны командовал войсками Киевского особого военного округа, Генеральным штабом, 1-м Белорусским фронтом и т. п. 

      Жуков
      Маршал Георгий Жуков

      Однако его личность очень неоднозначная. По убеждению многих экспертов, советский полководец не ценил жизни своих солдат. О нем пишут историки: "Жуков никогда не поведет армию в бой, если у него людей не в 5 раз больше, чем у противника".

      blog_ava
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      Теги: Президент Украины Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Новости Харькова Геннадий Кернес
      Источник: 24 канал
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