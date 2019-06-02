Кернес хочет прямых переговоров с Россией: Мы должны покаяться, что обвиняем друг друга

Городской голова Харькова, сопредседатель партии "Доверяй делам" Геннадий Кернес выступает за прямые переговоры Украины с Россией. Он убежден, что на это существует запрос населения Украины.

"Почему мы стыдимся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и не просим прощения", – сказал Кернес на объединительном съезде партии.

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Объясняя свою позицию журналистам, политик сказал, что опирался на опросы общественного мнения. Так, 75% украинцев считают, что президент должен пойти на прямые переговоры с Россией для достижения мира на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса нескольких социологических компаний.

Нам нужны переговоры с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины. Это социология такова: нужны прямые переговоры,

– уверен Кернес.

Он также в очередной раз подчеркнул, что ни он, ни городской голова Одессы и сопредседатель партии Геннадий Труханов не планируют становиться народными депутатами. Если же "Доверяй делам" на внеочередных парламентских выборах преодолеет 5%-й барьер, Кернес и Труханов все равно останутся мэрами Харькова и Одессы.

Отвечая на вопрос о возможном участии политсилы в формировании коалиции в новом парламенте, Кернес сказал: "Если мы не чужды новой власти, – а мы собираемся только помогать новой власти – мы, наверное, конечно, хотим быть в коалиции".

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2 июня в Харькове состоялся объединительный съезд партии "Доверяй делам" – так называемой партии мэров с участием Кернеса и Труханова. На съезде Кернеса и Труханова избрали сопредседателями партии.

Кстати, этот съезд пикетировали общественные активисты, которые решили напомнить украинцам о 2013 и 2014 годах, когда лидеры политической силы "имели открытую пророссийскую позицию". Во время пикета также повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Кстати, имя этого маршала Кернес хотел вернуть одному из харьковских проспектов.

Что известно о партии "Доверяй делам"?

Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Это условная "партия мэров" с прицелом на электорат юго-востока Украины.



Блок "партии мэров" Труханова и Кернеса плюс "Возрождения" и "Нашего края" вполне может преодолеть пятипроцентный барьер на выборах, и стать участником коалиции. Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.