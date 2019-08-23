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      Кернес нагрубил народному депутату от "Слуги народа": видео

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      Кернес и Мезенцева
      Кернес и Мезенцева / Коллаж 24 канала

      Мэр Харькова Геннадий Кернес довольно странно и грубо высказался в адрес выбранной народным депутатом от партии "Слуга народа" Марии Мезенцевой. Инцидент произошел еще 21 августа, но о нем стало известно только 23 августа.

      Кернес на заседании горсовета в конце сессии решил предоставить слово Мезенцевой. До избрания в парламент она была депутатом Харьковского горсовета и занималась вопросами гендерного равенства.

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      Мы предоставляем слово Марии Мезенцевой ... Но она хочет "поблагодарить", и все. Ну что ты прическу не сделала, ничего не сделала ?,
      – сказал Кернес.

      "Геннадий Адольфович, я всегда с прической. Она у меня натуральная", – ответила мэру Мезенцева.

      На это Кернес сказал, что он видел ролики с участием депутата и на них она была другой.

      Цитату Кернеса можно услышать на 1:53:00 видео:

      Что известно о Марии Мезенцевой?

      Окончила Харьковский национальный университет имени Каразина по специальности "международные экономические отношения" и "референт-переводчик с английского языка". Училась в Кентском университете (Великобритания), получила степень магистра по специальности "международные отношения и международное право". Многократная чемпионка Украины по современным танцам.

      С 2008 по 2010 год была помощницей юриста в ООО "Земельный Эксклюзив" в Харькове. В 2015 году работала в Альянсе европейских консерваторов и реформаторов в Брюсселе менеджеру по соответствию.

      С 2014 до 2015 года работала фандрайзером на общественных началах в Фонде "Свободная Украина".

      Маоія Мезенцева Слуга народу фото
      Мария Мезенцева / Фото picdeer.org

      В 2015 году стала депутатом Харьковского городского совета от "Объединения "Самопомич" по округу №2 как беспартийная. Была членом постоянной комиссии горсовета по вопросам международного сотрудничества, инвестиций, спортивных и имиджевых проектов.

      Физическое лицо-предприниматель с 2016 года. Была преподавательницей английского языка на волонтерских началах в адаптационно-культурном центре "АКЦентр".

      С 2018 года – член международной общественной организации "Европейская ассамблея женщин-депутатов".

      В 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва по 168 округу (Харьков) от партии "Слуга народа" как беспартийная.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Новости Харькова Скандал Геннадий Кернес
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