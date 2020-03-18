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      Кернес об Италии: Метро работает, но некому ездить, потому что трупики одни остались: видео

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      На заседании Харьковского городского совета мэр Геннадий Кернес позволил себе пренебрежительно высказаться относительно закрытия метро в Харькове. Он для сравнения взял Италию, в которой от коронавируса умерли уже более 2500 человек.

      В течение сессии Кернес возмущался по поводу того, что в Харькове закрыли метро, лишив коммунальное предприятие заработка. Так, он для сравнения вспомнил Италию, в которой транспорт не закрывали.

      К теме Кернес после угроз Зеленского все же закрыл метро в Харькове

      В Италии работает и метро, и трамваи, и все. Только там уже никто не ездит, кажется. Там одни трупики уже,
      – сказал Кернес.

      Кернес об Италии – смотрите видео

      В течение сессии он также возмущался, что работникам не из чего платить зарплату. Однако, по своей же логике предположил, что ее уже некому будет платить из-за распространения вируса.

      В Италии по состоянию на 18 марта 31 тысяча 500 случаев заражения коронавирусом. Умерли уже 2 с половиной тысячи человек.

      Кернес и карантин

      Ранее в Харьковском горсовете приняли, что на карантин пойдут театры, кинотеатры, цирк и развлекательные центры. Зато, как отмечал харьковский городской глава Геннадий Кернес, школы и детские сады должны продолжать работать. Поэтому местная прокуратура начала уголовное производство.

      Также Кернес лично назвал решение президента закрыть метро необоснованным. Ссылался он на то, что в Харькове пока не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом. 

      Напомним. С 18 марта закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре. Оно не будет работать как минимум до 3 апреля.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Новости политики Геннадий Кернес Новости Харькова
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