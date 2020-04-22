Кернес отказался выделять деньги на доплату врачам, которые борются с СОVID-19
Геннадий Кернес отказался выделять из городского бюджета деньги на доплату медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.
Мэр Харькова объяснил это тем, что они работают в больницах областного подчинения, сообщает Укринформ.
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В то же время Кернес добавил, что с 1 апреля внедрен второй этап медицинской реформы, а доплату врачам должно финансировать государство.
Во-вторых, город Харьков не имеет инфекционных больниц, потому все они – областного подчинения. Врачи, которые лечат больных коронавирусом, работают именно в областных больницах, а не в городских, поэтому вопрос доплат решается на разных уровнях,
– заявил Кернес.
Кернес не ответил на предложение одного из депутатов собрать внеочередную сессию на понедельник, 27 апреля, и внести изменения в бюджет, предусматривающие доплаты врачам.
Что известно о повышении зарплат врачам
- Во властной команде решили повысить зарплаты врачам и предоставить дополнительные выплаты тем, кто работает с больными коронавирусом. Последние должны были получать зарплату в размере 300%, а все остальные – 200%.
- Впрочем, врачи обещанного улучшения пока так и не почувствовали. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что правительство уже решило вопрос с выплатой обещанных повышений врачам. Деньги в полном объеме перечислили в регионы за счет медицинской субвенции.
- Теперь дело только за местной властью, которая и будет выплачивать зарплаты врачам. В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что правительство контролирует каждый регион и медицинское учреждение.
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