Кернес отказался выделять деньги на доплату врачам, которые борются с СОVID-19

Геннадий Кернес отказался выделять из городского бюджета деньги на доплату медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.

Мэр Харькова объяснил это тем, что они работают в больницах областного подчинения, сообщает Укринформ.

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В то же время Кернес добавил, что с 1 апреля внедрен второй этап медицинской реформы, а доплату врачам должно финансировать государство.

Во-вторых, город Харьков не имеет инфекционных больниц, потому все они – областного подчинения. Врачи, которые лечат больных коронавирусом, работают именно в областных больницах, а не в городских, поэтому вопрос доплат решается на разных уровнях,

– заявил Кернес.

Кернес не ответил на предложение одного из депутатов собрать внеочередную сессию на понедельник, 27 апреля, и внести изменения в бюджет, предусматривающие доплаты врачам.

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