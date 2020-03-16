Кернес не хочет закрывать метро Харькова: резкая реакция Зеленского

Владимир Зеленский призвал Кабмин усилить ограничение карантина из-за коронавируса, в частности запретить работу метрополитенов. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что не будет выполнять это распоряжение.

Глава государства резко отреагировал на слова Кернеса. Он подчеркнул, что каждый вероятный случай заболевания в Харькове – личная ответственность мэра. Об этом Зеленский сказал в эфире программы "Свобода слова".

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Скажу откровенно, очень осторожно. Если Кернес будет нарушать закон, а он уже начинает это делать, то его лично ожидает уголовная ответственность,

– подчеркнул президент.

Отметим, что Кернес назвал решение президента необоснованным, ведь в Харькове пока не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом.

Важно! В Киеве зафиксировали 2 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 16 марта в стране есть 7 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Какие карантинные меры действуют в Украине сейчас:

В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.

Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Города тем временем вводят более жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок

Украина с 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа- и железнодорожное сообщение.

С 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные перевозки.

Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.



Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала