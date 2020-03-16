23:08
16 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кремлевские колдуны против коронавируса. Рогозин и дама его сердца
      Вєсті Кремля
      23:08, сегодня
      Вести.UA: Гордон поборет коронавирус. Трещина в “Слуге народа”
      Вєсті.UA
      19:52, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ

      Кернес не хочет закрывать метро Харькова: резкая реакция Зеленского

      - Читати новину українською

      Владимир Зеленский призвал Кабмин усилить ограничение карантина из-за коронавируса, в частности запретить работу метрополитенов. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что не будет выполнять это распоряжение.

      Глава государства резко отреагировал на слова Кернеса. Он подчеркнул, что каждый вероятный случай заболевания в Харькове – личная ответственность мэра. Об этом Зеленский сказал в эфире программы "Свобода слова".

      К теме В Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные перевозки

      Скажу откровенно, очень осторожно. Если Кернес будет нарушать закон, а он уже начинает это делать, то его лично ожидает уголовная ответственность,
      – подчеркнул президент.

      Отметим, что Кернес назвал решение президента необоснованным, ведь в Харькове пока не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом.

      Важно! В Киеве зафиксировали 2 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 16 марта в стране есть 7 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

      Какие карантинные меры действуют в Украине сейчас:

      • В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.
      • Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Города тем временем вводят более жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок
      • Украина с 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа- и железнодорожное сообщение.
      • С 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные перевозки.
      • Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

      Заборони через коронавірус
      Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      Почему доллар растет: прогнозы для Украины
      сегодня
      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Владимир Зеленский Коронавирус в Украине Новости Украины Метро Геннадий Кернес Новости Харькова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Коронавирус головного мозга во Вьетнаме, или Дискриминация европейца в Азии
      Блог Соцмережі
      сегодня , 21:31 Главные новости 16 марта: смерть украинки с подозрением на Covid-19 и жесткие ограничения
      Ірина Вихрущ
      13 марта , 20:02 Рынок земли: инвестиционные возможности
      сегодня , 13:21 Дмитрий Чинь из Concert.ua рассказал о ситуации с переносом и отменой концертов
      сегодня , 21:22 Путешествия и коронавирус: как вернуть деньги за забронированное жилье
      Світлана Попова
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук