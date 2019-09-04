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      Кернес пошел в суд из-за "ХарьковПрайд": организаторы ответили – марш будет

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      На ситуацию вокруг "ХарьковПрайда" отреагировали международные организации
      На ситуацию вокруг "ХарьковПрайда" отреагировали международные организации / Коллаж 24 канала

      Геннадий Кернес решил обратился в суд, чтобы ограничить проведение марша "ХарьковПрайд". Организаторы отмечают, что заявления мэра Харькова, как и петиция о запрете марша, неконституционные. В то же время правозащитные организации обращаются в правоохранительные органы, чтобы те гарантировали безопасность.

      Проведение правозащитного марша равенства "ХарьковПрайд" запланировано на 15 сентября, сообщают организаторы. Кроме самого марша, от 9 сентября активисты анонсируют еще ряд образовательных событий.

      Смотрите также: КиевПрайд: фото и видео Марша равенства в столице

      Маршрут марша будет проходить от площади Свободы до площади Конституции, ситуацию будут контролировать правоохранители.

      В то же время мэр Харькова Геннадий Кернес обратился в суд, чтобы ограничить мероприятия харьковского прайда. На своей фейсбук-странице он объясняет все тем, что на сайте горсовета появилась петиция против "ХарьковПрайда", которая уже собрала несколько тысяч подписей. Поэтому, по словам Кернеса, следует остерегаться столкновений.

      Харьковский горсовет не имеет права запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, ответственен за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение – обратиться в суд с просьбой ограничить проведение "ХарьковПрайда",
      – заявил он.

      Кернес также отметил, что такое решение он принял, поскольку якобы ни один Марш равенства в Харькове не прошел спокойно.

      В то же время организаторы заявление харьковского мэра опровергают. Активисты объясняют, что ни одного марша равенства в Харькове еще не было. Что касается других акций ЛГБТ+ сообщества, по их словам, по меньшей мере две прошли спокойно и без нападений.

      Петицию против проведения марша организаторы считают призывом к нарушению права на мирные собрания.

      Факт регистрации петиции является нарушением закона "Об обращениях граждан", в статье 23 которого, в частности, говорится следующее: "Электронная петиция не может содержать пропаганду насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, призывы к совершению террористических актов, посягательство на права и свободы человека",
      – говорится в обращении организаторов.

      Организаторы подчеркивают – "ХарьковПрайд" состоится, об этом написали на фейсбук-странице KharkivPride.

      "Мы продолжаем делать много работы для того, чтобы ХарьковПрайд Марш состоялся, и если придется, мы будем отстаивать свое право в суде", – отмечают активисты.

      Обратите внимание: В Одессе провели Марш равенства, не обошлось без конфликтов: яркие фото и видео

      Международные правозащитные организации Amnesty International и Freedom Нouse призывают власти и полицию Харькова гарантировать безопасность во время проведения марша ЛГБТ-форума "ХарьковПрайд", запланированного на 15 сентября.

      В частности, Amnesty International отметило свою поддержку марша равенства в Харькове – об этом написали на своей твиттер-странице.

      "AI Украина поддерживает "ХарьковПрайд"! Учитывая, что организаторы прайда получают угрозы, мы призываем местную полицию и власти гарантировать безопасность всем участникам марша, который будет проведен 15 сентября. Любовь – это право человека", – отметили в организации.

      Директор украинского представительства международной правозащитной организации Freedom Нouse Мэтью Шааф отметил, что "ХарьковПрайд" не угрожает насилием, а его оппоненты угрожают.

      "Правоохранители и власти города должны заняться причиной проблемы: людьми с историей насилия, которые снова угрожают им", – написал он.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Геннадий Кернес Новости Харькова ЛГБТ Гендерное равенство
      Источник: 24 канал
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