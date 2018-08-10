Кернес прокомментировал закрытие дела против него

Дело Геннадия Кернеса закрыто. Такое неожиданное решение сегодня вынес киевский районный суд Полтавы после трехлетнего рассмотрения дела. Прокуратура с решением не согласилась и будет подавать апелляцию и готовит уголовное производство против судьи, который вынес это решение.

Главу Харькова не признали невиновным – дело закрыли, с обоснованием судьи, за систематическую неявку прокуроров на судебные заседания, и это якобы означает, что они отказываются от обвинений.

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Более трех лет в киевском суде Полтавы рассматривали дело Геннадия Кернеса, которого обвиняют в пытках и похищении активистов Евромайдана в 2014 году. За это время было 75 судебных заседаний. И 10 августа должны были состояться дебаты – последняя стадия рассмотрения дела перед вынесением решения. Но их так и не начали из-за того, что на заседании не появились прокуроры.

Дело против Кернеса Геннадия Адольфовича закрыть в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу,

– заявил судья Андрей Антонов.

То есть суд Кернеса ни оправдал, ни признал виновным. А просто закрыл дело, ссылаясь на то, что прокуроры пропустили последние 7 заседаний, следовательно не желают поддерживать обвинение. Сам глава Харькова решением не доволен, поскольку считает себя невиновным.

"Я ожидал оправдания. Почему. Потому что три года мы могли видеть всех свидетелей... Ни один свидетель ничего не сказал. Доказательств нет", – прокомментировал мэр Харькова Геннадий Кернес.



Геннадий Кернес

В прокуратуре же решением возмущены и считают неправомерным. Отсутствие прокуроров на дебатах не может быть свидетельством их нежелания поддерживать обвинение, ведь прокуроры об этом не заявляли. Также в Генеральной прокуратуре заявляют: предупреждали суд, что двое прокуроров, которые должны были участвовать в дебатах, на больничном.

Это должно быть письменное обращение, письменное постановление... Были заявления прокуроров, и мы их направили в суд и просили отложить заседание в связи с пребыванием прокуроров на больничном,

– отметила заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская.

Судья же Антонов говорит противоположное: "Ни одного ответа, письма, сообщений по этому поводу в адрес суда не поступало. А суд не вправе доставлять принудительно для участия в дебатах кого-либо".

В Генеральной прокуратуре заявили, что подадут апелляцию, а также готовят представление на открытие уголовного производства против судьи Антонова, который, по их мнению, принял заранее неправомерное решение. Прокуратура Полтавской области производство против судьи уже открыла. О том, что Андрей Антонов, мягко говоря, является противоречивой фигурой, говорят давно активисты. Они неоднократно требовали отстранить его от рассмотрения дела. К тому же, месяц назад Антонов не явился на переаттестацию.



Андрей Антонов

"Судья не появился. От суда поступило сообщение о том, что судья находится в совещательной комнате с 10 июля 2018 года. Поэтому не появится сегодня на сдачу экзамена", – сказал главный специалист секретариата ВККСУ Роман Корчук.

В этой войне прокуратуры с судом в итоге крайними остаются потерпевшие, которые три года ждали справедливое решение, ездили в Полтаву и обратно, а получили закрытие дела.

Не смотря на то, что я своих свидетелей не смог предъявить в суд, доказательная база более чем полная

– подчеркнул потерпевший Сергей Ряполов.

Сдаваться потерпевшие не собираются. Пойдут на апелляцию и, если понадобится, еще дальше.

Что такое дело Геннадия Кернеса?

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. 2 марта 2015 года Геннадию Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, в частности, незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки, угроза убийством.