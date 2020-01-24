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      Кернес пытается вернуть проспекту в Харькове имя Жукова: фото документа

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      Кернес собирается снова присвоить проспекту в Харькове имя Жукова / Коллаж 24 канала

      Мэр Харькова не сдается в своих попытках преодолеть закон о декоммунизации хотя бы в родном городе. Он готовит ряд документов, чтобы безвозвратно вернуть проспекту генерала Петра Григоренко его прежнее название – имени маршала Жукова.

      Переименование он собирается провести, учитывая "обобщенные предложения", поступившие во время проведения общественного обсуждения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте горсовета.

      Тем временем: Добкин приобрел коммунистический памятник за полмиллиона и перевез его из Львова в Харьков

      Так, Кернес поручил провести предварительные работы – подготовить проекты решений, рассчитать затраты на переименование проспекта и тому подобное.

      Контроль за выполнением распоряжения должен осуществлять заместитель Кернеса Игорь Терехов.


      Распоряжение, которое появилось на сайте Харьковского городского совета / скриншот

      Что предшествовало этим событиям:

      • 19 июня 2019 года Харьковский городской совет во главе с Геннадием Кернесом поддержала петицию и проголосовал за возвращение местному проспекту имени советского маршала Жукова.
      • Он в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.
      • Общественные активисты выступали против такого решения. Более того, переименование проспекта – это нарушение закона. С 2015 года в Украине действует закон о декоммунизации, который запрещает советскую символику и осуждает коммунистический режим.
      • Харьковский окружной административный суд 10 сентября 2019 года признал решение Харьковского горсовета незаконным.
      • Это пытались оспорить в суде, но тщетно.

      Кто такой маршал Жуков?
      Советский полководец и государственный деятель, четырехкратный Герой Советского Союза. В течение Второй мировой войны командовал войсками Киевского особого военного округа, Генеральным штабом, 1-м Белорусским фронтом и тому подобное.

      Однако его личность – очень неоднозначная. По мнению многих экспертов, советский полководец не ценил жизнь своих солдат. О нем пишут историки: "Жуков никогда не поведет армию в бой, если у него людей не в 5 раз больше, чем у противника".

      Что известно о маршале Жукове: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Декоммунизация Новости Харькова Геннадий Кернес
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