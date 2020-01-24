Кернес пытается вернуть проспекту в Харькове имя Жукова: фото документа

Мэр Харькова не сдается в своих попытках преодолеть закон о декоммунизации хотя бы в родном городе. Он готовит ряд документов, чтобы безвозвратно вернуть проспекту генерала Петра Григоренко его прежнее название – имени маршала Жукова.

Переименование он собирается провести, учитывая "обобщенные предложения", поступившие во время проведения общественного обсуждения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте горсовета.

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Так, Кернес поручил провести предварительные работы – подготовить проекты решений, рассчитать затраты на переименование проспекта и тому подобное.

Контроль за выполнением распоряжения должен осуществлять заместитель Кернеса Игорь Терехов.



Распоряжение, которое появилось на сайте Харьковского городского совета / скриншот

Что предшествовало этим событиям:

19 июня 2019 года Харьковский городской совет во главе с Геннадием Кернесом поддержала петицию и проголосовал за возвращение местному проспекту имени советского маршала Жукова.

Он в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

Общественные активисты выступали против такого решения. Более того, переименование проспекта – это нарушение закона. С 2015 года в Украине действует закон о декоммунизации, который запрещает советскую символику и осуждает коммунистический режим.

Харьковский окружной административный суд 10 сентября 2019 года признал решение Харьковского горсовета незаконным.

Это пытались оспорить в суде, но тщетно.

Кто такой маршал Жуков?

Советский полководец и государственный деятель, четырехкратный Герой Советского Союза. В течение Второй мировой войны командовал войсками Киевского особого военного округа, Генеральным штабом, 1-м Белорусским фронтом и тому подобное.



Однако его личность – очень неоднозначная. По мнению многих экспертов, советский полководец не ценил жизнь своих солдат. О нем пишут историки: "Жуков никогда не поведет армию в бой, если у него людей не в 5 раз больше, чем у противника".

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