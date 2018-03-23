Кернес второй год подряд возглавляет рейтинг украинских мэров по уровню доверия

Согласно результатам опроса в 2018 году, 75% харьковчан поддерживают действия Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает УНИАН.

Глава Харькова Геннадий Кернес занял первое место среди мэров украинских городов по уровню удовлетворенности населения работой городских голов.

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Об этом свидетельствуют результаты четвертого муниципального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института в 2018 году. Это исследование фиксирует отношение граждан к местному самоуправлению и муниципальным услугам.

Согласно результатам опроса, 75% харьковчан поддерживают действия Геннадия Кернеса. По сравнению с опросом 2017 года, уровень поддержки мэра Харькова вырос еще на 3%.

На втором и третьем местах по этому показателю – Ивано-Франковск и Мариуполь, с результатами доверия к городским головам 73% и 71% соответственно. Также Харьков вошел в тройку лидеров по одобрению работы горсовета – 63% опрошенных харьковчан довольны деятельностью местной исполнительной власти.

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Тройку лучших советов в Украине по уровню доверия граждан этого года возглавил Мариуполь с результатом в 65%, второе место занял Харьковский городской совет с 63% поддержки, а орган местного самоуправления Ивано-Франковска замыкает тройку лидеров с уровнем поддержки в 62%. Четвертый муниципальный опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился в 22 областных центрах Украины, а также в городах Мариуполь и Северодонецк. Исследование базируется на выборке из более 19 тысяч респондентов.