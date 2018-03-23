19:02
23 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-12°C
1°C -12°C
  • суббота
    2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин
Вєсті Кремля
23:57, 22 марта
Вести.UA. Герой Украины и террорист Савченко. Саакашвили готовит туфли в Украину
Вєсті.UA
23:49, 22 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Кернес второй год подряд возглавляет рейтинг украинских мэров по уровню доверия

70 Читати новину українською
75% харьковчан поддерживают действия Геннадия Кернеса
75% харьковчан поддерживают действия Геннадия Кернеса / 2day.kh.ua

Согласно результатам опроса в 2018 году, 75% харьковчан поддерживают действия Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает УНИАН.

Глава Харькова Геннадий Кернес занял первое место среди мэров украинских городов по уровню удовлетворенности населения работой городских голов.

Читайте также: Во Львовской области главу города осудили за получение взятки

Об этом свидетельствуют результаты четвертого муниципального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института в 2018 году. Это исследование фиксирует отношение граждан к местному самоуправлению и муниципальным услугам.

Согласно результатам опроса, 75% харьковчан поддерживают действия Геннадия Кернеса. По сравнению с опросом 2017 года, уровень поддержки мэра Харькова вырос еще на 3%.

На втором и третьем местах по этому показателю – Ивано-Франковск и Мариуполь, с результатами доверия к городским головам 73% и 71% соответственно. Также Харьков вошел в тройку лидеров по одобрению работы горсовета – 63% опрошенных харьковчан довольны деятельностью местной исполнительной власти.

Читайте также: В Харьковском горсовете проводят обыски

Тройку лучших советов в Украине по уровню доверия граждан этого года возглавил Мариуполь с результатом в 65%, второе место занял Харьковский городской совет с 63% поддержки, а орган местного самоуправления Ивано-Франковска замыкает тройку лидеров с уровнем поддержки в 62%. Четвертый муниципальный опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился в 22 областных центрах Украины, а также в городах Мариуполь и Северодонецк. Исследование базируется на выборке из более 19 тысяч респондентов.

Теги: Новости Украины Новости Харькова Геннадий Кернес
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
сегодня, 19:00 Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
23
Из-под матраса – на благо свое и экономики: что полезно знать о корпоративных облигациях
сегодня, 18:01 Из-под матраса – на благо свое и экономики: что полезно знать о корпоративных облигациях
Яніна Ткачук 45
В каких регионах Украины праздновать Пасху дешевле всего: данные ученых
сегодня, 17:10 В каких регионах Украины праздновать Пасху дешевле всего: данные ученых
168
У Савченко высокие покровители и уже очень давно
сегодня, 17:02 У Савченко высокие покровители и уже очень давно
Блог Соцмережі 3936
Нульова декларація: влада знайшла спосіб узаконити награбовані статки
сегодня, 16:02 Нульова декларація: влада знайшла спосіб узаконити награбовані статки
Олександра Дрік 375
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук