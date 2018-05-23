Кернес введет охрану всех школ Харькова после распыления неизвестного вещества

Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что с нового учебного года все школы города будут взяты под охрану за счет городского бюджета.

Об этом Кернес написал в Facebook.

Отметим, что 22 мая в харьковской школе №3 неизвестные распылили, вероятно, перцовый спрей. В результате всех детей учебного заведения эвакуировали. В больницу попали 37 человек. Впоследствии всех детей выписали из больницы.

В связи с распылением газа в школе №3 должен сказать следующее. С 1 сентября этого года все школы города будут взяты под охрану за счет бюджета Харькова. Абсолютно все,

– говорится в сообщении мэра Харькова.

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Кернес добавил, что в городе также стартует реализация проекта "Безопасная школа". В рамках этого проекта планируется установка камер видеонаблюдения во всех средних учебных заведениях. Так, до 1 сентября камеры установят в крупнейших школах Харькова, в том числе, в школе №3, где распылил неизвестное вещество.

"В последующие годы – все без исключения ООШ будут оборудованы камерами, чтобы если произойдет подобная ситуация, мы сразу могли выявить виновника происшествия", – добавил мэр Харькова.

К слову, накануне представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко призвала Кабинет министров выработать механизм предотвращения и реагирования на ситуации с массовыми отравлениями школьников посредством распыления неизвестных веществ.