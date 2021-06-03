Спас внимательный гаишник: как Кернес едва не взорвался в авто

Пасынок умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса рассказал невероятную историю. По словам Родиона Гайсинского, его мать и отчим могли умереть еще в 2000 году. Однако этого не случилось благодаря внимательному сотруднику ГАИ. Он предупредил супругов об опасности.

Историю об этом он опубликовал в своем инстаграме 2 июня. Также он добавил фото автомобиля, который, вероятно, взорвался в результате описанного события.

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Больше об удивительном спасении

Как написал мужчина, Кернес с Женой ехали в 2000 году из Днепропетровска в Харьков. Они тогда были в автомобиле Range Rover.

Их остановил гаишник, однако причиной было не нарушение правил. Правоохранитель указал им на дым, который шел из капота автомобиля.

Сразу после этого пара выпрыгнула из автомобиля. Через мгновение их транспорт взорвался.



История Родиона Гайсинского о спасении Кернеса / Фото Newsroom