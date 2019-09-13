Кетворкинг: в Киеве открылся коворкинг с котами – милые фото изнутри
В Киеве открылся коворкинг, где можно поработать в одном пространстве с двумя десятками котов.
"Кетворкинг" работает в помещении Центра кототерапии "Кото-ярмарка" на улице Воздвиженской.
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Чем особенный коворкинг? Рабочая зона состоит из 2 комнат, где компанию клиентам составят более 20 кошек и котят. Интерьер помещений выполнен в бело-розовых цветах.
Есть возможность работать на диванах, креслах, коврах.
Правда, коворкинг действует лишь дважды в неделю – во вторник и четверг с 15:00 до 18:00.
Стоимость 1 часа работы – 100 гривен. Все вырученные средства пойдут на лечение и спасение бездомных кошек.
Как выглядит кетворкинг в Киеве: смотрите фото
Что известно о 9-этажном коворкинге, который планируют открыть в бывшем Доме профсоюзов на Крещатике.
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