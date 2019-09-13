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      Кетворкинг: в Киеве открылся коворкинг с котами – милые фото изнутри

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      Коворкинг с котами заработал в Киеве
      Коворкинг с котами заработал в Киеве / facebook.com/catfair.kyiv

      В Киеве открылся коворкинг, где можно поработать в одном пространстве с двумя десятками котов.

      "Кетворкинг" работает в помещении Центра кототерапии "Кото-ярмарка" на улице Воздвиженской.

      Читайте также: Что известно о первом в Киеве коворкинге на природе

      Чем особенный коворкинг? Рабочая зона состоит из 2 комнат, где компанию клиентам составят более 20 кошек и котят. Интерьер помещений выполнен в бело-розовых цветах.

      Есть возможность работать на диванах, креслах, коврах.

      Правда, коворкинг действует лишь дважды в неделю – во вторник и четверг с 15:00 до 18:00.

      Стоимость 1 часа работы – 100 гривен. Все вырученные средства пойдут на лечение и спасение бездомных кошек.

      Как выглядит кетворкинг в Киеве: смотрите фото

       

      Что известно о 9-этажном коворкинге, который планируют открыть в бывшем Доме профсоюзов на Крещатике.

      blog_ava
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      Теги: Новости Киева Новости недвижимости Украины Курьезные новости Мир животных Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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