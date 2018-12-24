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      Кевин Спейси впервые после обвинений в домогательствах обратился к зрителям

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      В 2017 году Кевин Спейси обвинили в сексуальных домогательствах
      В 2017 году Кевин Спейси обвинили в сексуальных домогательствах / открытый источник

      Американский актер Кевин Спейси впервые со времени секс-скандала 2017 года записал видеообращение к зрителям.

      Ссылка на ролик под названием "Let Me Be Frank" ( "Позвольте мне побыть Фрэнком/искренним" – игра слов), актер опубликовал на своих страницах в соцсетях, которые он не обновлял больше года.

      В видео Спейси появился в образе Фрэнка Андервуда из сериала "Карточный дом". Он обращается к зрителям с рассказом о событиях в сериале, однако это можно понять и как намеки на секс-скандал.

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      Актер, в частности, отметил, что он знает, чего хотят зрители: "Вы хотите, чтобы я вернулся".

      Также он предположил, что аудитория ожидает, что он во всем признается.

      Конечно, кто-то верит во все это и ожидает, что я признаюсь во всем. Они просто умирают от ожидания, когда же я заявлю, что все сказанное было правдой, и я получил то, что заслуживал. Однако не было бы все так легко, если бы все было так просто? Только мы с вами знаем, что это никогда не просто – ни в политике, ни в жизни. Но вы не будете верить в худшее без доказательств. Вы же не будете прибегать к обвинениям без фактов, не так ли? Нет, вы умнее,
      – сказал Спейси.

      Кроме того, Кевин Спейси намекнул, что скоро все "узнают правду".

      "Я могу обещать вам, если я не поплатился за вещи, которые, как мы знаем, я совершил, я точно не собираюсь платить за то, чего я не делал. Конечно, они скажут, что я не имею уважения и играю не по правилам. Как будто до сих пор я играл хоть по чьим правилам. Этого никогда не было и вам это нравилось. В любом случае, несмотря на глупости, заголовки, даже несмотря на мою собственную смерть, я чувствую себя на удивление хорошо и моя уверенность растет с каждым днем, что совсем скоро вы узнаете всю правду", – добавил Спейси от имени Фрэнка Андервуда, своего персонажа.

      Напомним, что в конце 2017 несколько мужчин и женщин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Актер признал вину, извинился, совершил каминг-аут и ушел лечиться от сексуальной зависимости. Полиция Лос-Анджелеса передала все материалы в прокуратуру относительно обвинений Кевина Спейси в домогательствах. Недавно представители правоохранительных органов сняли со Спейси любые обвинения, поскольку срок давности вероятных преступлений давно прошел.

      Теги: Кино Секс-скандал LifeStyle Кевин Спейси
      Источник: 24 Канал
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