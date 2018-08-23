Кевина Спейси обвинили в еще одном изнасиловании

Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает новое заявление об изнасиловании, которое подали против голливудского актера Кевина Спейси. Это уже второе дело против звезды, которое ведут правоохранители.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Сейчас другие детали дела не разглашаются.

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Также против Спейси проводятся расследования в Великобритании, где против актера выдвинуто шесть обвинений.

Как известно, осенью 2017 года Кевина Спейси обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе, зять короля Норвегии, девять коллег из сериала "Карточный домик", и актер из сериала "Стартрек" Энтони Рэпп, которому на момент домагательств Спейси было 14 лет.