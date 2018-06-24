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Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня

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Топ-5 блогів тижня
Топ-5 блогів тижня / Колаж 24-го каналу

Журналісти 24 каналу підібрали для вас блоги, які цього тижня читали найбільше.

Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича 
Днями курляйтер Захарченко підписав "наказ" про збільшення пенсійних виплат у своїй квазіреспубліці на цілих 10 відсотків...

Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави 
Петро Порошенко слідом за Юлією Тимошенко теж включився в президентську кампанію...

Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу 
У Росії триває футбольний мундіаль, котрий правильніше було б іменувати путініалем і ставлення до якого в Україні з огляду на анексований Крим та війну на Донбасі відверто негативне...

Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни, недоліки та переваги 
Кращі річкові та озерні пляжі Києва і відкриті басейни столиці, де можна купатись цього року та весело провести час! Ми оцінили чистоту, вивчили інфраструктуру навколо і, звичайно ж, ціни. У нашому списку кожен знайде щось для себе!

Погрози вбити, порнозірка на трибуні і селфі з Кріштіану Роналду – нефутбольні цікавинки ЧС-2018 
Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії продовжує дивувати, смішити і навіть лякати. До вашої уваги – чергова порція цікавих історій...

Читайте також: Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді

Автор: Блог Медиа
Теги: Новости Украины Новости спорта Новости политики Новости Киева Чемпионат мира по футболу - 2018 Публикации Новости Донецка Война на Донбассе Петр Порошенко Новости России Пенсіонери
Источник: 24 Канал
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