21 ноября одно из заведений быстрого питания KFC неожиданно оказалось в центре скандала – сразу после его открытия. Что не так с этим заведением и почему возник скандал – разбирались журналисты 24 канала.

Почему возник скандал?

Потому что фастфуд, который специализируется на жареных цыплятах, открыли в Доме профсоюзов на Майдане Независимости в день годовщины акций протеста, из-за которых пять лет назад начался евромайдан.

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Активисты, которые устроили акцию протеста против открытия этого заведения, были довольно жестко задержаны полицией с применением спецмероприятий. Как уверяют сами активисты – применением немотивированным.

Что не так с тем KFC?

Дом профсоюзов – это то самая здание, которое в ночь на 19 февраля 2014 года во время самых принципиальных противостояний на Майдане силовики подожгли.



Пожар в Доме профсоюзов при Евромайдана (фото – из открытых источников)

Внутри заживо сгорели люди. Поэтому символизм открытия фастфуда с жареными крылышками активистам и участникам тех событий справедливо показался кощунственным.

Из-за этого они и пришли на акцию протеста. Немотивированная жесткость силовиков в День достоинства и свободы также показалась довольно символической, ведь 5 лет назад на Евромайдане также протестовали против такого поведения правоохранителей.

Кстати, KFC – не первый заведение, которое пытаются открыть в сгоревшем Доме профсоюзов. До этого под давлением протестов там были закрыты ресторан сети L'kafa, который пытались открыть в 2015 году. За год та же участь ожидала и на ресторан "Каратель", который официально был рассчитан на участников АТО, но также не прижился.

Что случилось с задержанными активистами?

Их впоследствии отпустили. Всего было задержано шесть человек. В отделение полиции приехала группа митингующих и два народных депутата, чтобы поддержать активистов. Через полчаса появилось объявление о том, что все задержанные – свободны.

Что говорят в полиции?

Что действовать нужно в рамках правового поля. Главный полицейский Киева Андрей Крищенко заявил, что полицейские установили личности задержанных активистов, взяли объяснения и отпустили их. Следователи изучат все собранные материалы и предоставят правовую квалификацию этому событию.

Он еще добавил, что полиция не допустит совершения хулиганских или любых противоправных действий в центре столицы и сообщил, что по факту применения правоохранителями спецсредств во время инцидента (газовых баллончиков) предназначено служебное расследование. Его материалы будут переданы в органы прокуратуры.

Что говорят в KFC?

Ничего. То есть – почти ничего. На своей странице в соцсетях они поблагодарили полицию за спокойное открытие.

Кто и почему решил открыть это заведение именно там и именно в этот день – никто так и не объяснил. Хотя журналисты уже докопались, что заведение связано с завхозом Януковича Андреем Кравцом, поэтому вряд ли можно говорить о случайности избранных для открытия даты и места.

Активисты уже обратили внимание, что на официальном сайте KFC в разделе "Франчайзинг" были указаны контакты отдела недвижимости и развития, который расположен в Москве. Однако сейчас с сайта компании все же затерли адрес расположенного в Москве офиса, который определял размещение заведений.

В соцсетях пользователи, которые выступили в защиту сети фастфуда, тоже вполне справедливо отмечают, что заведение было открыто с соблюдением действующего законодательства, ведь никаких нормативных ограничений на открытие чего-либо в Доме профсоюзов нет. Поэтому весь спор идет в морально-этической плоскости. Третья категория участников этого спора также вполне справедливо отмечает, что наиболее эффективный способ повлиять на владельцев KFC – игнорировать заведение, что избавит его от прибыли и приведет к его закрытию.