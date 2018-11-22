KFC в Доме профсоюзов: скандал прокомментировал Климкин

Комментируя протесты против открытия ресторана KFC в Доме профсоюзов в Киеве, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что он является сторонником гражданских протестов в рамках правового поля. При этом министр подчеркнул, что понимает эмоции активистов.

Соответствующее заявление Климкин опубликовал на своей странице в Facebook.

Хорошо понимаю эмоции этих активистов, потому что возникает резонный вопрос: почему часть улицы Институтской перекрыта и названа в честь Героев Небесной Сотни, а Дом профсоюзов при этом в романтическую легенду Майдана почему-то не попадает?,

– написал глава МИД Украины.

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Он подчеркнул, что сегодня украинцы не имеют права свести историю и достоинство к нарезке фотографий, переименованию улиц, псевдо-душевным постам по случаю важных дат, вздохам при словах "Революция Достоинства" и таким образом считать, что мы якобы выполнили свой гражданский долг.

"Но то, что произошло, к сожалению, свидетельствует, что многие из нас воспринимают события пятилетней давности именно так", – подчеркнул Климкин.

И когда сегодня читаешь резкие посты "про открытие ресторана с жареной курятиной в сгоревшем штабе революции", то невольно возникает вопрос: а на самом ли деле Майдан изменил наше коллективное сознание, или просто остался в нашей формальной памяти?,

– резюмировал министр.

Напомним, в ночь на 22 ноября в Киеве активисты С14 устроили протесты возле Дома профсоюзов в связи с открытием ресторана KFC в этом здании: открытие такого заведения в здании, где во время Евромайдана погибли люди, протестующие считают неуместным. В частности, активисты организации раскрасили витрины заведения надписями "Здесь умерли люди", "Где ваше Достоинство?".



Правоохранители избили и задержали 6 активистов С14. Среди пострадавших оказался и адвокат Маси Найем, брат нардепа Мустафы Найема. Правоохранители применили к юристу газовый баллончик.



Через определенное время члены С14 сообщили, что полиция отпустила задержанных участников инцидента.

Что известно о событиях в Доме профсоюзов во время Евромайдана? В здании были расположены Федерация профессиональных союзов Украины и Штаб национального сопротивления. Дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года. Активисты обвиняют в поджоге здания правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". По данным чрезвычайников, после пожара удалось спасти 41 человека, 1 человек погиб. По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов осуществлялся по указанию бывших высокопоставленных чиновников СБУ.