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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      KFC в Доме профсоюзов: скандал прокомментировал Климкин

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      Климкин прокомментировал протесты против открытия KFC в Доме профсоюзов в Киеве
      Климкин прокомментировал протесты против открытия KFC в Доме профсоюзов в Киеве / 24 канал

      Комментируя протесты против открытия ресторана KFC в Доме профсоюзов в Киеве, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что он является сторонником гражданских протестов в рамках правового поля. При этом министр подчеркнул, что понимает эмоции активистов.

      Соответствующее заявление Климкин опубликовал на своей странице в Facebook.

      Хорошо понимаю эмоции этих активистов, потому что возникает резонный вопрос: почему часть улицы Институтской перекрыта и названа в честь Героев Небесной Сотни, а Дом профсоюзов при этом в романтическую легенду Майдана почему-то не попадает?,
      – написал глава МИД Украины.

      Читайте также: KFC в Доме профсоюзов: из-за чего возник скандал и чем он закончится

      Он подчеркнул, что сегодня украинцы не имеют права свести историю и достоинство к нарезке фотографий, переименованию улиц, псевдо-душевным постам по случаю важных дат, вздохам при словах "Революция Достоинства" и таким образом считать, что мы якобы выполнили свой гражданский долг.

      "Но то, что произошло, к сожалению, свидетельствует, что многие из нас воспринимают события пятилетней давности именно так", – подчеркнул Климкин.

      И когда сегодня читаешь резкие посты "про открытие ресторана с жареной курятиной в сгоревшем штабе революции", то невольно возникает вопрос: а на самом ли деле Майдан изменил наше коллективное сознание, или просто остался в нашей формальной памяти?,
      – резюмировал министр.

      Напомним, в ночь на 22 ноября в Киеве активисты С14 устроили протесты возле Дома профсоюзов в связи с открытием ресторана KFC в этом здании: открытие такого заведения в здании, где во время Евромайдана погибли люди, протестующие считают неуместным. В частности, активисты организации раскрасили витрины заведения надписями "Здесь умерли люди", "Где ваше Достоинство?".

      Правоохранители избили и задержали 6 активистов С14. Среди пострадавших оказался и адвокат Маси Найем, брат нардепа Мустафы Найема. Правоохранители применили к юристу газовый баллончик.

      Через определенное время члены С14 сообщили, что полиция отпустила задержанных участников инцидента.

      ПРОТЕСТЫ ИЗ-ЗА ОТКРЫТИЯ KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
       
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      Что известно о событиях в Доме профсоюзов во время Евромайдана? В здании были расположены Федерация профессиональных союзов Украины и Штаб национального сопротивления. Дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года. Активисты обвиняют в поджоге здания правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". По данным чрезвычайников, после пожара удалось спасти 41 человека, 1 человек погиб. По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов осуществлялся по указанию бывших высокопоставленных чиновников СБУ.

       

       

      Теги: Евромайдан Новости Киева Скандал с KFC в Доме профсоюзов в Киеве Новости Украины Новости политики МИД Украины Павел Климкин протесты
      Источник: 24 канал
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