Владельцам частных аптек следует лишь обратиться в мэрию с желанием помочь. Там их сразу проинформируют. Об этом Киевская городская госадминистрация сообщила 2 марта.

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Город готов всесторонне этому содействовать. Частный бизнес должен обратиться в гуманитарный штаб,

– говорится в сообщении.

Контакты штаба смотрите на сайте. Информация о работе аптек обновляется на карте.

К слову, в Киеве ежедневно принимают доноров с 08:00 до 16:00. Первоначально просят приходить людей с 3 и 4 группами отрицательного резус-фактора.

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