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КГГА будет добиваться через суд ограничения работы ТРЦ с проблемами пожарной безопасности

22 Читати новину українською
Роман Ткачук
Роман Ткачук

Киевская городская государственная администрация через суд будет добиваться приостановления работы торгово-развлекательных заведений, владельцы которых отказываются устранить нарушения пожарной безопасности.

Об этом во время пресс-конференции в информационном агентстве "ГолосUA" рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук, говорится на сайте КГГА.

По его словам, недостатки в вопросах пожарно-техногенной безопасности есть в каждом ТРЦ Киева. За время действия моратория на проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности участились случаи пожаров, в том числе в ресторанах и торгово-развлекательных центрах.

Наша задача – добиться от владельцев полного устранения этих нарушений. В противном случае, мы уже обсуждали этот вопрос с мэром, информация будет передаваться правоохранительным органам. Тогда через суд будем добиваться ограничения работы ТРЦ до полного устранения проблем,
– заявил начальник управления и добавил, что городские власти уже согласовал свои действия с Главным управлением ГСЧС в Киеве.

Роман Ткачук напомнил, что с 2017 года община столицы финансирует оснащение Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

"В прошлом году выделено 6 млн грн на материально-техническое оснащение пожарно-спасательного подразделения, в этом году выделено уже более 20 млн грн", – добавил он.

Напомним, Киевский городской голова поручил обследовать все торгово-развлекательные комплексы на соответствие нормам пожарной безопасности.

Теги: Новости политики ГСЧС Новости Киева КГГА
Источник: 24 Канал
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