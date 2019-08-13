КГГА не в курсе программы мероприятий ко Дню Независимости от Офиса Президента, но имеет свою

В КГГА не поступало официальной информации от центральных органов исполнительной власти по проведению общегосударственных праздничных мероприятий в Киеве ко Дню Независимости. Об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе горгосадминистрации. Впрочем, КГГА подготовила свою программу мероприятий для празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины.

24 августа – День Независимости Украины. Именно в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины.

Важно! На День Независимости в Киеве пройдет два шествия: программа самых интересных мероприятий

Уже известно, что 24 августа в Киеве состоятся два марша: официальный и народный. Офис Президента согласовал общегосударственную программу празднований, но, как говорят в КГГА, к сведению городскую администрацию об этой программе не ставил. Поэтому в городской администрации подготовили свою программу мероприятий.

В День Государственного Флага Украины 23 августа планируют (самое интересное):

► Торжественное поднятие Государственного Флага Украины по всему Киеву – в 10:00.

► Начало соревнования на ретро-автомобилях для установления рекорда Украины.

► Концертные программы в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость", в парке имени Шевченко, в парке Победы и др.

В День Независимости Украины 24 августа планируют (самое интересное):

► Спортивно-массовое мероприятие "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины" от Русановской набережной, старт в 9:00 утра.

► Фестиваль "Открытая музыка города" на площадке перед Национальным музеем истории Украины по улице Владимирская, 2 (начало в 20:00).

► Парусная регата "День Независимости" – стартует с 6-го причала Киевского речного вокзала в 11:00.

► Богатырский турнир "Матч собратьев 2019" на Контрактовой площади – будет происходить 24 и 25 августа в 14 часов.

Заметим, что КГГА возглавляет Виталий Кличко, а Офис Президента Зеленского и его команда считают, что Кличко должен сложить с себя эти полномочия. Подробнее об этом – в материалах 24 канала.