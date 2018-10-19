КГГА: Участие в программах термомодернизации позволяет платить за отопление в 2-3 раза меньше

Киевляне сегодня могут влиять на затраты на коммунальные услуги и снижать их путем проведения мероприятий термомодернизации.

Цена отопления может уменьшиться в три раза за счет установки теплопункта, утепления дома, замены окон и так далее. Так, жители дома на бульваре Ярослава Гашека, 18 уплатили в отопительный период 10 гривен за квадратный метр отапливаемой площади вместо нормативных 31,5 гривен за квадратный метр. Об этом вчера в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что за последние четыре года тарифы на тепло и горячую воду существенно повысились из-за роста цены на природный газ. Органы местной власти не имеют полномочий влиять на стоимость энергоносителей. Но они могут создать условия, при которых люди будут платить меньше, даже при нынешней высокой стоимости газа.

"В Киеве действует программа "70/30", в рамках которой осуществляются в жилых домах энергоэффективные мероприятия по принципу софинансирования. Город оплачивает 70% стоимости, а люди собирают еще 30%. Жильцы устанавливают индивидуальные теплопункты с погодным регулированием тепла, утепляют дома, меняют оборудование и конструкции. В итоге – колоссальная экономия на коммунальных платежах. Так, в доме на Ярослава Гашека, 18 люди платили в один из месяцев отопительного периода 10 гривен за квадратный метр отопления", – отметил Петр Пантелеев.

Он отметил, домов, принявших участие в программе, уже больше 330 и количество их увеличивается.