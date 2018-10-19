12:53
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      КГГА: Участие в программах термомодернизации позволяет платить за отопление в 2-3 раза меньше

      33 Читати новину українською
      Петр Пантелеев
      Петр Пантелеев

      Киевляне сегодня могут влиять на затраты на коммунальные услуги и снижать их путем проведения мероприятий термомодернизации.

      Цена отопления может уменьшиться в три раза за счет установки теплопункта, утепления дома, замены окон и так далее. Так, жители дома на бульваре Ярослава Гашека, 18 уплатили в отопительный период 10 гривен за квадратный метр отапливаемой площади вместо нормативных 31,5 гривен за квадратный метр. Об этом вчера в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

      Он отметил, что за последние четыре года тарифы на тепло и горячую воду существенно повысились из-за роста цены на природный газ. Органы местной власти не имеют полномочий влиять на стоимость энергоносителей. Но они могут создать условия, при которых люди будут платить меньше, даже при нынешней высокой стоимости газа.

      "В Киеве действует программа "70/30", в рамках которой осуществляются в жилых домах энергоэффективные мероприятия по принципу софинансирования. Город оплачивает 70% стоимости, а люди собирают еще 30%. Жильцы устанавливают индивидуальные теплопункты с погодным регулированием тепла, утепляют дома, меняют оборудование и конструкции. В итоге – колоссальная экономия на коммунальных платежах. Так, в доме на Ярослава Гашека, 18 люди платили в один из месяцев отопительного периода 10 гривен за квадратный метр отопления", – отметил Петр Пантелеев.

      Он отметил, домов, принявших участие в программе, уже больше 330 и количество их увеличивается.

      Теги: Новости Киева Деньги коммунальные услуги КГГА отопительный сезон
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      "Избитыми и печальными, плачем под дверью" : Киев почтил память Кузьмы
       2 февраля 2015 , 22:09
      Масштабный пожар на Крещатике в Киеве сняли с дрона: видео
       20 июня 2017 , 19:01
      Украинские производители мебели спроектируют жилой дом
       18 марта 2016 , 17:10
      "Илона зависает": в сети шокированы жутким снимком девушки, сделанным на киевской высотке
       17 октября , 12:48
      Киевсовет поддержал инициативу Кличко обустроить паркоместа для 125 тысяч автомобилистов
       27 сентября , 18:35
      В Киеве состоится выставка-upgrade Философия "Любимые грабли"
       22 октября , 12:57
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук