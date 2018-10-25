Kharkiv MeetDocs: стартовал крупнейший кинофестиваль Восточной Украины

В Харькове в рамках Недель Германии начался крупнейший кинофестиваль Восточной Украины - Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival, который в этом году решил немного ослабить сильную связь с документалистикой.

В программу фестиваля вошла 21 полнометражная лента, среди которых картины-участники Берлинского кинофестиваля, обладатели наград Каннского кинофестиваля, претенденты на будущую премию "Оскар".

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На фестивале состоится одна украинская фестивальная премьера, семь украинских национальных премьер и четыре непосредственно харьковские премьеры, Кроме того, киноманов ждет программа "Ретроспектива" и специальные показы.

Также предусмотрели меры и для самих кинематографистов – питчинг кинопроектов и конкурс короткометражных фильмов от кинофестиваля короткого метра "Бардак".

"В этом году, как и во время первого Kharkiv MeetDocs, фестиваль посетит немало иностранных гостей. И это не только культурный обмен и возможность завести новые знакомства. Мы хотим, чтобы украинские художники умели не только создавать классные идеи и фильмы, но и находить для них финансирование. На западе, в частности в Германии, питчинг – обычный этап производственного процесса, а в нашей стране эта практика находится еще на стадии развития. Мастер-классы от немецких специалистов, я уверена, должны помочь молодым кинематографистам в их дальнейшей работе. А это значит, нас ждет еще больше качественных фильмов", – отметила директор Kharkiv MeetDocs Евгения Кригсхайм.



Открытие фестиваля Kharkiv MeetDocs 2018

В программе Kharkiv MeetDocs представлено немало зарубежных фильмов на острые социальные темы – война, экология, права человека.

В частности, проблемам современной Украины посвящены сразу несколько полнометражных фильмов: "Ампутация" Лидии Стародубцевой и Игоря Померанцева, "МИФ" Леонида Кантера и Ивана Ясния, "Донбасс" Сергея Лозницы, "Как тебя зовут?" Ирины Громозды и Светланы Залоги рассказывают о войне на Донбассе. "2020. # безлюднакраїна" Корнея Грицюка, "Веаюфром" Дмитрия Лавриненко посвящены теме миграции и взаимодействию Украины с миром. "В лучах солнца" Виталия Манского и "День Победы" Сергея Лозницы демонстрируют, как влияет на человека и целые народы государственная пропаганда.

Фестиваль продлится до 28 октября сразу на нескольких площадках – Fabrika.Space, "Планета Кино", Харьковская государственная академия культуры и Харьковский экономический университет имени Семена Кузнеца.