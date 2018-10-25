22:39
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, сегодня
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Kharkiv MeetDocs: стартовал крупнейший кинофестиваль Восточной Украины

      23 Читати новину українською
      Kharkiv MeetDocs 2018
      Kharkiv MeetDocs 2018 / Фото из открытых источников

      В Харькове в рамках Недель Германии начался крупнейший кинофестиваль Восточной Украины - Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival, который в этом году решил немного ослабить сильную связь с документалистикой.

      В программу фестиваля вошла 21 полнометражная лента, среди которых картины-участники Берлинского кинофестиваля, обладатели наград Каннского кинофестиваля, претенденты на будущую премию "Оскар".

      Читайте также: "Актеры становятся национальными героями": интервью с кинокомандой фильма "Позывной" Бандерас"

      На фестивале состоится одна украинская фестивальная премьера, семь украинских национальных премьер и четыре непосредственно харьковские премьеры, Кроме того, киноманов ждет программа "Ретроспектива" и специальные показы.

      Также предусмотрели меры и для самих кинематографистов – питчинг кинопроектов и конкурс короткометражных фильмов от кинофестиваля короткого метра "Бардак".

      "В этом году, как и во время первого Kharkiv MeetDocs, фестиваль посетит немало иностранных гостей. И это не только культурный обмен и возможность завести новые знакомства. Мы хотим, чтобы украинские художники умели не только создавать классные идеи и фильмы, но и находить для них финансирование. На западе, в частности в Германии, питчинг – обычный этап производственного процесса, а в нашей стране эта практика находится еще на стадии развития. Мастер-классы от немецких специалистов, я уверена, должны помочь молодым кинематографистам в их дальнейшей работе. А это значит, нас ждет еще больше качественных фильмов", – отметила директор Kharkiv MeetDocs Евгения Кригсхайм.


      Открытие фестиваля Kharkiv MeetDocs 2018

      В программе Kharkiv MeetDocs представлено немало зарубежных фильмов на острые социальные темы – война, экология, права человека.

      В частности, проблемам современной Украины посвящены сразу несколько полнометражных фильмов: "Ампутация" Лидии Стародубцевой и Игоря Померанцева, "МИФ" Леонида Кантера и Ивана Ясния, "Донбасс" Сергея Лозницы, "Как тебя зовут?" Ирины Громозды и Светланы Залоги рассказывают о войне на Донбассе. "2020. # безлюднакраїна" Корнея Грицюка, "Веаюфром" Дмитрия Лавриненко посвящены теме миграции и взаимодействию Украины с миром. "В лучах солнца" Виталия Манского и "День Победы" Сергея Лозницы демонстрируют, как влияет на человека и целые народы государственная пропаганда.

      Фестиваль продлится до 28 октября сразу на нескольких площадках – Fabrika.Space, "Планета Кино", Харьковская государственная академия культуры и Харьковский экономический университет имени Семена Кузнеца.

      Теги: LifeStyle Кино Новости культуры
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук