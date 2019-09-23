BIG Test: Обзор б/у Kia Sportage IV (2015-2018)

Опыт эксплуатации дорестайлингового Киа Спортедж 4 поколения по дорогам Украины от автоэксперта Сергея Волощенко.

Kia Sportage четвертого поколения начали выпускать в 2015 году и он моментально стал популярным. Может быть потому, что многие увидели у в нем сходство с Porsche Cayenne. Но на самом деле у Киа Спортейдж по сей день отличное соотношение "цена-качество". Это делает его лидером продаж не только среди Kia, но даже среди всех новых автомобилей, продающихся в нашей стране. Разберем по полочкам причины его успеха, а также целесообразность покупки "четвертого" Kia Sportage на вторичном рынке.

Выбор двигателей

Несмотря на то, что марка Kia корейская, автомобиль типично европейский. И не только потому, что собирают его в Словакии. По характеру он тоже европеец (если только не брать во внимание ножной рычаг стояночного тормоза и раннюю настройку АБС). Как и положено европейцу, у него неплохой выбор бензиновых и дизельных двигателей.

Самый доступный вариант (который стоит от 16 800 евро новым) – с бензиновым 1.6 мотором и механикой – даже он неплохо тянет. С автоматом уже немного не то – разгоняется он потяжелее. Более того, даже двухлитровый дизель с полным приводом и автоматом на 180 сил не дает ощущения ураганной динамики. К тому же расход топлива у него не совсем дизельный – около 10 л на 100 км, как и у бензинового с турбиной. А вот 1.7 дизель на 141 силу (его после рестайлинга заменили на аналогичный объемом 1,6 л) – "золотая середина". Легкий разгон, понятный в управлении, ведь масса небольшая, отличная подвеска, тихий и расход топлива приемлемый - 6,8 литра на сотню в смешанном режиме. Выходит, что дизель 1,7 – оптимальное соотношение цены и динамики с расходом.

Даже в серьезные морозы минус 20-25 градусов заводится дизель легко и главное - быстро греет салон.

Спортивный режим трансмиссии кардинально меняет характер "Спорта", который откровенно настроен на ленивый, точнее экономичный режим. В спортивном режиме чувствительность педали вырастет где-то на треть. Меняется острота руля, настройки коробки.

Смотрите видео тест-драйв б/у Kia Sportage:

Комплектации и салон

В Украине Kia Sportage продается в нескольких комплектациях – самой простой Classic, средних Comfort и Business, а также в топовой GT Line. Последняя отличается даже внешне и выглядит очень дорого, но и стоит так же – от 30 тысяч евро. Поэтому чаще всего у нас встречаются средние комплектации, у которых включены очень полезные опции.

Например, в комплектации тестового "Комфорт+" - тканевый салон, климат, подогревы передних и задних кресел и руля (чего нет у конкурентов). Но при этом нет датчиков парковки и камеры заднего вида (после рестайлинга в этой комплектации она появилась), скромный блок радио, хотя сами колонки звучат очень недурно.

В этом ценовом диапазоне это самый тихий и комфортный автомобиль. Даже колесные арки качественно изолированы.

В салоне мягкие материалы, глубокие удобные кресла. Но главный минус – это коврики. Они не оригинальные, их дилеры заказывают сами, но экономят. Они не выживают и два года. Поэтому коврики надо сразу брать запасные или более качественные.

На заднем ряду много места, да и вообще "Спортейдж" просторный. Багажник - один из самых больших в классе, 466 литров. Отличное решение - когда шторку можно прятать в подполье в специальную нишу, но лучше купить резиновый коврик или чашу. В подполье - полноценная запаска.

Кроссовер или внедорожник?

Понятно, что на бездорожье Kia Sportage не погонишь. Клиренс у него 18 см, а привод – передний (хотя есть и версии 4х4). Но и этого хватает с головой. Больше того, когда выбирали машину, вопрос о полном приводе даже не стоял. Достаточный клиренс в комбинации с хорошими зимними шинами позволяет пережить даже самую суровую зиму. Машина обута в 16-дюймовые шины 205/65, я вот в версии GT на 19 дисках комфорта гораздо меньше.

За 50 тысяч км машина была на ТО 4 раза. Дистрибьютор обязывает проходить нулевое ТО (на 5 тысячах). Потом с регулярностью раз в 15 тысяч ездил только масло менять. Средняя стоимость ТО – 2900 грн, чуть меньше 100 евро.

Проблемы и странности

Однажды где-то на 20 тыс. пробега загорелся "чек энжин". На сервисе спросили, каким топливом заправляете и отметили, что надо выбирать только качественные сети АЗС, которые продают европейское топливо. Неисправность решилась заменой топливного фильтра.

Достаточно странная особенность – мягкое лако-красочное покрытие. Оно царапается даже от небольшого воздействия. Например, от лап собаки. Отсюда вывод – наиболее проблемные места надо либо клеить пленкой, либо постоянно обрабатывать воском. Также какое-то мягкое лобовое стекло – за 50 тысяч уже есть сколы от двух камушков. Правда, их засверлили и трещины не расходятся.

Но главная претензия к этому автомобилю – роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Даже на новой машине плавность работы в пробках оставляла желать лучшего. А на 50 тысячах она начала дергаться уже серьезно. Если машина на гарантии, сервисники без оговорок признают гарантийный случай. Меняют на новое сцепление, говорят оно крепче.

По подвеске вообще никаких претензий. Целые амортизаторы, и даже резинки менять не надо. Правда есть подозрение, что подшипник в передней правой ступице начинает гудеть, но нужно еще проверить балансировку, может после ям грузик слетел.

Вывод, Киа Спортейдж - крепкая машина.

Снижение стоимости

В 2017 году новый Kia Sportage в комплектации "Комфорт+" с дизелем 1,7 л и "роботом" стоил 27 тысяч долларов. Через два года при продаже владельцы хотят за эти же комплектации по 20-22 тысячи долларов. То есть "Спортейджи" очень хорошо сохраняют цену - падение меньше 25%.