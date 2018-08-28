Киану Ривз ошеломил сумасшедшим трюком: фото

В сети опубликовали новые фотографии со съемок фильма "Джон Уик – 3", в котором главную роль исполняет Киану Ривз.

Пользователи Twitter остались в восторге от снимков. В частности, они оценили трюк актера.

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Так, на одном из кадров Ривз верхом на лошади приставляет пистолет к виску мотоциклиста.

"Джон Уик 3 – уже лучший фильм всех времен", – написал один из пользователей.

John Wick 3 is already the best movie of all time pic.twitter.com/y8YCA9GDGm — Zach Keali’i Murphy (@Fade_to_Zach) 27 серпня 2018 р.

Третья часть фильма выйдет на экран 17 мая 2019 года.

Кадры из фильма "Джон Уик – 3"

Смотрите видео трюка Киану Ривза в фильме "Джон Уик – 3":

О чем фильм "Джон Уик"?Лента рассказывает о бывшем наемном убийце, который завязал со своим прошлым. Однако все меняет день, когда один из членов банды мафиози решил присвоить его любимый Mustang и убивает собаку Дейзи – посмертный подарок супруги Джона.