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Киану Ривз случайно попал на свадьбу американской пары: фотофакт

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Киану Ривз
Киану Ривз / mr-reeves.com

Голливудский актер Киану Ривз случайно попал на обычную американскую свадьбу в Калифорнии. Знаменитость поздравил молодоженов с праздником, сделав их звездами сети.

Все западные СМИ взорвались новостью: Киану Ривз "сорвал" свадьбу американской пары неожиданным появлением на торжественном ужине. Актер приковал к себе все внимание, а молодоженов сделал звездами сети.

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Как сообщает ABC 7, знаменитость посетил церемонию у обычных американских молодоженов – Лесли Уокер и Джаррод Камаро. Мама жениха случайно увидела Киану Ривза у ресторана, где происходило празднование. Женщина попросила актера поздравить молодоженов, ведь ее сын – страстный поклонник творчества знаменитости. Киану не отказал американке и зашел пообщаться с молодоженами.

Я не могла поверить, что это Киану Ривз. Мы заходили в ресторан, когда он пил кофе возле своего мотоцикла. Мы прервали его трапезу и пригласили в зал. Он согласился,
– рассказала мама жениха Джаррода Камаро.

 

После приветствия Киану Ривз сделал фото с молодоженами. На снимке видно, что актер в довольно грубом наряде позирует перед камерой рядом со счастливой парой. за день фото стало вирусным, а о свадьбе Лесли Уокер и Джаррода Камаро заговорили все западные СМИ.

Кто такой Киану Ривз?Американский актер, сыгравший главные роли в фильмах "Скорость", "Константин", "Матрица", "Джон Уик", "Кто там", "Сладкий ноябрь", "Дом у озера", "Экзотическая свадьба" и десятках других. Киану Ривз, несмотря на большую популярность, ведет довольно скромную жизнь и часто ездит в метро Нью-Йорка.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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