Киану Ривз случайно попал на свадьбу американской пары: фотофакт

Голливудский актер Киану Ривз случайно попал на обычную американскую свадьбу в Калифорнии. Знаменитость поздравил молодоженов с праздником, сделав их звездами сети.

Все западные СМИ взорвались новостью: Киану Ривз "сорвал" свадьбу американской пары неожиданным появлением на торжественном ужине. Актер приковал к себе все внимание, а молодоженов сделал звездами сети.

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Как сообщает ABC 7, знаменитость посетил церемонию у обычных американских молодоженов – Лесли Уокер и Джаррод Камаро. Мама жениха случайно увидела Киану Ривза у ресторана, где происходило празднование. Женщина попросила актера поздравить молодоженов, ведь ее сын – страстный поклонник творчества знаменитости. Киану не отказал американке и зашел пообщаться с молодоженами.

Я не могла поверить, что это Киану Ривз. Мы заходили в ресторан, когда он пил кофе возле своего мотоцикла. Мы прервали его трапезу и пригласили в зал. Он согласился,

– рассказала мама жениха Джаррода Камаро.

“He was so sweet!” ️ Darlette’s son Jarrod is a big #KeanuReeves fan. Look who happened to be at their wedding venue! PS: (Darlette told me she’s amazed at the 15 mins of fame!) pic.twitter.com/gicNRNOyVf — Dion Lim (@DionLimTV) 3 вересня 2018 р.

После приветствия Киану Ривз сделал фото с молодоженами. На снимке видно, что актер в довольно грубом наряде позирует перед камерой рядом со счастливой парой. за день фото стало вирусным, а о свадьбе Лесли Уокер и Джаррода Камаро заговорили все западные СМИ.

Кто такой Киану Ривз?Американский актер, сыгравший главные роли в фильмах "Скорость", "Константин", "Матрица", "Джон Уик", "Кто там", "Сладкий ноябрь", "Дом у озера", "Экзотическая свадьба" и десятках других. Киану Ривз, несмотря на большую популярность, ведет довольно скромную жизнь и часто ездит в метро Нью-Йорка.