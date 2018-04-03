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Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом

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Кібербезпека
Кібербезпека / Економічна правда

Кожного разу, коли я завантажую якусь програму на свій мобільний телефон і бачу, що ціною користування нею буде доступ до моїх: фото, відео, геоданих, контактів etc, в 99,9% випадків, особливо, коли не розумію, навіщо це потрібно сервісу, я зупиняю завантаження. Таке глибоке та безцеремонне втручання у моє життя, по-перше, лякає, по-друге, дратує.

На жаль, від цього тотального контролю за тобою та твоїми потребами неможливо нікуди подітися. Тільки ти в інтернеті починаєш шукати якісь речі (від хустки до мультиварки), в твоїй стрічці на Facebook одразу з’являється купа пропозицій по темі. Відчуваєш себе героїнею роману Оруела. Утопічне майбутнє все ближче.

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Черговим тривожним вже не дзвіночком, а калатанням у дзвони став останній скандал із Facebook. Вже кілька тижнів світ більшою мірою чи меншою, на жаль, Україна обговорює ситуацію довкола цієї популярної соцмережі.

Нагадаю, в компанії Facebook стався найбільший витік данних в історії. Ще в кінці 2016-го року швейцарський журнал Das Magazin публікував розслідування про те, що технології таргетованої реклами в мережі Facebook вплинули на підсумки виборів в США, а також референдуму про вихід Великобританії з ЄС.

Компанія Cambridge Analytica використовувала особисті дані понад 50 мільйонів користувачів Facebook, отримані без їх дозволу, для розробки програми, яка дозволила створювати індивідуальні портрети американських виборців і маніпулювати їхньою думкою за допомогою політичної реклами.

Зокрема, у липні 2016 року волонтери кампанії Трампа отримали додаток, який підказував політичні уподобання і особистісні типи жителів того чи іншого будинку. Таким чином, вони могли будувати свою агітаційну розмову, виходячи з цих даних, маніпулюючи при цьому думкою співрозмовників. Зворотну реакцію волонтери також записували в цей додаток, який відправляв дані в аналітичний центр Cambridge Analytica.

Потім в дію вступав Facebook і мікротаргентинг, орієнтований на дуже маленькі групи користувачів. Три чверті рекламного бюджету передвиборчої компанії Трамп вклав саме в цифрову сферу. Популярна по всьому світу соцмережа стала досконалою зброєю на виборах.

Практично так само Cambridge Analytica працювала і над британським референдумом про вихід з ЄС: збирала інформацію про британців в соцмережах, а потім розсилала агітки за вихід Британії з ЄС.

Усього Cambridge Analytica за допомогою спеціального додатку thisisyourdigitallife, який розробив російсько-американський академік, отримала доступ до 50 мільйонів профілів. Показово, що сам академік також отримував гранти від російського уряду на вивчення емоційного стану користувачів Facebook. Тобто російські вуха стирчать і в цій історії.

За рік і в Україні президентські, а потім ще за півроку парламентські вибори. Я чудово розумію, що Facebook та мобільні додатки знають про мене якщо не все, то дуже багато. Я також чітко розумію, враховуючи імпотентну реакцію Facebook щодо захисту своїх користувачів в США та Великобританії, я та мої персональні данні абсолютно не захищені. І я можу стати жертвою чергової розробки російських злих геніїв, які будуть намагатися втрутитися в результати виборів або ж передвиборчих маніпулятивних технологій одного з кандидатів.

Впевнена, більшість українців не мають жодних сумнівів щодо цих загроз та ілюзій, що державна кібербезпека зможе захистити нас. Тому покладатися треба виключно на себе. Я розумію, що ідеальній варіант – це просто покинути соцмережі, ідеальний, але нереальний. Але культивування та активне застосування правил кібергігієни однозначно стане в нагоді. Її принцип дуже простий: чим менше ви даєте доступу до своїх даних, тим безпечніше. Подумайте про це, коли наступного разу будете завантажувати черговий мобільний додаток, або надавати персональні дані на запит в інтернеті. Пам'ятайте: великий брат спостерігає за вами.

Автор: Ірина Соломко

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Автор: Блог Медиа
Теги: Новости политики Новости Украины Facebook Интернет Публикации Соцсети Сеть
Источник: 24 Канал
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